https://sputnik-georgia.ru/20231018/usilenie-tranzitnoy-funktsii-gruzii-v-prioritete--vitse-premer-283412038.html
Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер
Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер
Транзитная роль играет особую роль в развитии экономики Грузии 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T17:35+0400
2023-10-18T17:35+0400
2023-10-18T18:01+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Правительство Грузии уделяет особое внимание усилению транзитной функции страны и созданию торгово-логистического хаба в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на сессии "Содействие торговым связям высокого уровня" в Пекине. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По оценке министра, чтобы развивать транзитную функцию региона и максимально использовать ее преимущества, Грузия активно участвует в различных транспортных коридорах в сотрудничестве со странами-партнерами. Давиташвили пояснил, что Срединный коридор может предложить такие ощутимые преимущества, как более короткое время по сравнению с морским транспортным маршрутом и более широкий доступ к различным регионам и рынкам. Вице-премьер также отметил визит премьер-министра Грузии в Китай в июле 2023 года, который, по его мнению, стал отправной точкой новой эпохи партнерства между двумя странами. По итогам визита было принято совместное заявление Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства, формирующего сотрудничество между странами на будущие годы. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Срединный коридор Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, китай, новости
экономика, грузия, китай, новости
Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер
17:35 18.10.2023 (обновлено: 18:01 18.10.2023)
Транзитная роль играет особую роль в развитии экономики Грузии
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Правительство Грузии уделяет особое внимание усилению транзитной функции страны и созданию торгово-логистического хаба в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на сессии "Содействие торговым связям высокого уровня" в Пекине.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
По оценке министра, чтобы развивать транзитную функцию региона и максимально использовать ее преимущества, Грузия активно участвует в различных транспортных коридорах в сотрудничестве со странами-партнерами.
"Учитывая растущую потребность в диверсификации цепочек поставок, Срединный коридор приобретает все большую привлекательность как жизнеспособная альтернатива", – сказал Давиташвили.
Давиташвили пояснил, что Срединный коридор может предложить такие ощутимые преимущества, как более короткое время по сравнению с морским транспортным маршрутом и более широкий доступ к различным регионам и рынкам.
"Грузия – единственная страна в регионе, которая имеет свободные торговые отношения с Европейским Союзом и Китаем. Следует подчеркнуть, что соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем не только укрепляет торгово-экономические связи между двумя странами, но и имеет более широкие региональные выгоды", – заявил Давиташвили.
Вице-премьер также отметил визит премьер-министра Грузии в Китай в июле 2023 года, который, по его мнению, стал отправной точкой новой эпохи партнерства между двумя странами. По итогам визита было принято совместное заявление Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства, формирующего сотрудничество между странами на будущие годы.
"Грузия, которая проводит либеральную торгово-экономическую политику и имеет упрощенные таможенные процедуры, может с гордостью выступать в качестве катализатора упрощенной торговой и транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает, по сути, кратчайший путь с Дальнего Востока в Европу", – заявил Давиташвили.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.
Срединный коридор
Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.