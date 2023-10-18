https://sputnik-georgia.ru/20231018/usilenie-tranzitnoy-funktsii-gruzii-v-prioritete--vitse-premer-283412038.html

Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер

Усиление транзитной функции Грузии в приоритете – вице-премьер

Транзитная роль играет особую роль в развитии экономики Грузии 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T17:35+0400

2023-10-18T17:35+0400

2023-10-18T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Правительство Грузии уделяет особое внимание усилению транзитной функции страны и созданию торгово-логистического хаба в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на сессии "Содействие торговым связям высокого уровня" в Пекине. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По оценке министра, чтобы развивать транзитную функцию региона и максимально использовать ее преимущества, Грузия активно участвует в различных транспортных коридорах в сотрудничестве со странами-партнерами. Давиташвили пояснил, что Срединный коридор может предложить такие ощутимые преимущества, как более короткое время по сравнению с морским транспортным маршрутом и более широкий доступ к различным регионам и рынкам. Вице-премьер также отметил визит премьер-министра Грузии в Китай в июле 2023 года, который, по его мнению, стал отправной точкой новой эпохи партнерства между двумя странами. По итогам визита было принято совместное заявление Китая и Грузии об установлении стратегического партнерства, формирующего сотрудничество между странами на будущие годы. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Срединный коридор Существование Срединного коридора стало особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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