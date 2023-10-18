https://sputnik-georgia.ru/20231018/zhiteli-avariynogo-korpusa-v-tbilisi-poluchat-novye-kvartiry-283430302.html

Жители аварийного корпуса в Тбилиси получат новые квартиры

Жители аварийного корпуса в Тбилиси получат новые квартиры

В 2023 году на замену аварийных домов в Тбилиси выделено 20 миллионов лари 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T23:00+0400

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каха каладзе

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Отремонтированные квартиры в новом жилом корпусе, построенном на месте аварийного здания, расположенного на улице Калоубани, 18 в районе Варкетили, получат 29 семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится 10-этажный многоквартирный жилой корпус. По информации Каладзе, по итогам госзакупки строительной компанией-победителем признано ООО "Бикеи Констракшн". Как заявил градоначальник, в настоящее время завершен демонтаж аварийного многоквартирного жилого дома. На следующем этапе запланировано его ограждение по периметру и проведение работ по обустройству фундамента. Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. По данным мэрии, и в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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