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Жители аварийного корпуса в Тбилиси получат новые квартиры
Жители аварийного корпуса в Тбилиси получат новые квартиры
В 2023 году на замену аварийных домов в Тбилиси выделено 20 миллионов лари 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T23:00+0400
2023-10-18T23:00+0400
2023-10-19T00:00+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Отремонтированные квартиры в новом жилом корпусе, построенном на месте аварийного здания, расположенного на улице Калоубани, 18 в районе Варкетили, получат 29 семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится 10-этажный многоквартирный жилой корпус. По информации Каладзе, по итогам госзакупки строительной компанией-победителем признано ООО "Бикеи Констракшн". Как заявил градоначальник, в настоящее время завершен демонтаж аварийного многоквартирного жилого дома. На следующем этапе запланировано его ограждение по периметру и проведение работ по обустройству фундамента. Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. По данным мэрии, и в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, новости, общество, мэрия тбилиси
каха каладзе, тбилиси, новости, общество, мэрия тбилиси
Жители аварийного корпуса в Тбилиси получат новые квартиры
23:00 18.10.2023 (обновлено: 00:00 19.10.2023)
В 2023 году на замену аварийных домов в Тбилиси выделено 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Отремонтированные квартиры в новом жилом корпусе, построенном на месте аварийного здания, расположенного на улице Калоубани, 18 в районе Варкетили, получат 29 семей, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В рамках программы замены аварийных домов вместо трехэтажного здания появится 10-этажный многоквартирный жилой корпус.
"Семьи, которым муниципалитет оплачивает съемные квартиры, вернутся в отремонтированные современные жилые дома. В новопостроенном корпусе отремонтированные квартиры получат 29 семей", – заявил Каладзе.
По информации Каладзе, по итогам госзакупки строительной компанией-победителем признано ООО "Бикеи Констракшн".
Как заявил градоначальник, в настоящее время завершен демонтаж аварийного многоквартирного жилого дома. На следующем этапе запланировано его ограждение по периметру и проведение работ по обустройству фундамента.
Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
По данным мэрии, и в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари.