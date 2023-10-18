https://sputnik-georgia.ru/20231018/zvezdopad-orionidy-2023-pik-aktivnosti-yarkogo-osennego-meteornogo-potoka-283413011.html

Звездопад Ориониды 2023: пик активности яркого осеннего метеорного потока

Звездопад Ориониды 2023: пик активности яркого осеннего метеорного потока

Пик активности звездопада Ориониды, одного из ярких осенних метеорных потоков, ожидается в третьей декаде октября 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T18:33+0400

2023-10-18T18:33+0400

2023-10-18T18:33+0400

справки

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Когда ожидается пик активности осеннего метеорного потока Ориониды, читайте в Sputnik Грузия. Когда пик активности звездопада Ориониды Осенний звездопад Ориониды пика активности в 2023-м достигнет в ночь с 21 на 22 октября. Но у желающих загадать желание на "падающую звезду" будет такая возможность по 7 ноября включительно. Яркий осенний метеорный поток Ориониды хорошо будет виден в обоих полушариях. На пике активности красивый звездопад подарит жителям нашей планеты до 20 ярких метеоров в час. Метеоры Орионид, которые обычно бывают белого цвета, довольно быстрые, но иногда встречаются оранжевые, красные, сине-зеленые и желтые "падающие звезды". При ясной погоде наблюдать звездопад Ориониды можно над юго-восточным горизонтом с полуночи до рассвета. Условия наблюдения звездопада Ориониды в 2023-м благоприятные. Луна, которая в это время находится в фазе первой четверти, после 22:00 по тбилисскому времени зайдет за горизонт, соответственно, ее свет наблюдению не помешает. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки