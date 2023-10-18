Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Импичмент президента Грузии провалился – Зурабишвили остается на своем посту
https://sputnik-georgia.ru/20231018/zvezdopad-orionidy-2023-pik-aktivnosti-yarkogo-osennego-meteornogo-potoka-283413011.html
Звездопад Ориониды 2023: пик активности яркого осеннего метеорного потока
Звездопад Ориониды 2023: пик активности яркого осеннего метеорного потока
Пик активности звездопада Ориониды, одного из ярких осенних метеорных потоков, ожидается в третьей декаде октября 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T18:33+0400
2023-10-18T18:33+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/07/233830774_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c777f0cd35b5377c2f6d1bc32158fff2.jpg
Когда ожидается пик активности осеннего метеорного потока Ориониды, читайте в Sputnik Грузия. Когда пик активности звездопада Ориониды Осенний звездопад Ориониды пика активности в 2023-м достигнет в ночь с 21 на 22 октября. Но у желающих загадать желание на "падающую звезду" будет такая возможность по 7 ноября включительно. Яркий осенний метеорный поток Ориониды хорошо будет виден в обоих полушариях. На пике активности красивый звездопад подарит жителям нашей планеты до 20 ярких метеоров в час. Метеоры Орионид, которые обычно бывают белого цвета, довольно быстрые, но иногда встречаются оранжевые, красные, сине-зеленые и желтые "падающие звезды". При ясной погоде наблюдать звездопад Ориониды можно над юго-восточным горизонтом с полуночи до рассвета. Условия наблюдения звездопада Ориониды в 2023-м благоприятные. Луна, которая в это время находится в фазе первой четверти, после 22:00 по тбилисскому времени зайдет за горизонт, соответственно, ее свет наблюдению не помешает. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23383/07/233830774_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6b5b0b4986ade9c0a654dff3239107d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки
справки

Звездопад Ориониды 2023: пик активности яркого осеннего метеорного потока

18:33 18.10.2023
© AP Photo / Andres KudackiПадающая звезда
Падающая звезда - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Andres Kudacki
Подписаться на
НовостиTelegram
Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Пик активности звездопада Ориониды, одного из ярких осенних метеорных потоков, ожидается в третьей декаде октября
Когда ожидается пик активности осеннего метеорного потока Ориониды, читайте в Sputnik Грузия.

Когда пик активности звездопада Ориониды

Осенний звездопад Ориониды пика активности в 2023-м достигнет в ночь с 21 на 22 октября. Но у желающих загадать желание на "падающую звезду" будет такая возможность по 7 ноября включительно.
Яркий осенний метеорный поток Ориониды хорошо будет виден в обоих полушариях. На пике активности красивый звездопад подарит жителям нашей планеты до 20 ярких метеоров в час.
Метеоры Орионид, которые обычно бывают белого цвета, довольно быстрые, но иногда встречаются оранжевые, красные, сине-зеленые и желтые "падающие звезды".
При ясной погоде наблюдать звездопад Ориониды можно над юго-восточным горизонтом с полуночи до рассвета.
Условия наблюдения звездопада Ориониды в 2023-м благоприятные. Луна, которая в это время находится в фазе первой четверти, после 22:00 по тбилисскому времени зайдет за горизонт, соответственно, ее свет наблюдению не помешает.
Материал подготовлен на основе открытых источников
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0