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В Латвии снесут памятник советскому академику Келдышу

В Латвии снесут памятник советскому академику Келдышу

Ранее улица Мстислава Келдыша в Риге была переименована в улицу латышских писателей братьев Каудзите 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Рижская дума поддержала решение о сносе памятника уроженцу города, академику Мстиславу Келдышу, и переносе его на склад, сообщает РИА Новости.Памятник перенесут на склад Рижского агентства памятников до 8 ноября. Улица Мстислава Келдыша в Риге была в конце 2022 года переименована в улицу латышских писателей – братьев Каудзите.В партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) осудили действия Рижской думой.В РСЛ напомнили, что Келдыш родился в Риге в 1911 году в семье профессора инженерии РПИ Всеволода Келдыша, который, в свою очередь, был сыном Михаила Келдыша, военного врача, также жившего в Риге."У нас переписанная история, как в романе Оруэлла "1984". В Рижской думе уже три года работает "Коалиция перемен". Уже очевидно, что перемены эти не в лучшую сторону... Памятник Келдышу находится именно там, где и должен быть. Причина этих перемен – желание осуществить кампанию, целью которой является уничтожение всех памятников наследия советского периода", – сказала Дьери.Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Легендарный советский ученый в области прикладной математики и механики, академик АН СССР с 1946 года, президент АН СССР в 1961-1975 годах. Был теоретиком советской космической программы.В мае Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад, впоследствии скульптура будет передана Союзу художников Латвии. Посольство России в балтийской республике назвало снос памятника вероломным шагом, осуществленным "тайком под покровом ночи" во избежание резонанса.В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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