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Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане
Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки столкновений 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T17:32+0400
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Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США.Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, фотография, бейрут, акции протеста, происшествия, в мире

Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане

17:32 19.10.2023
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НовостиTelegram
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки столкновений
Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США.
Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
© AP Photo / Bilal Hussein

Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа.

Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Bilal Hussein

Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа.

© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Попытки попасть внутрь посольства закончились стычками между активистами и силами безопасности.

Попытки попасть внутрь посольства закончились стычками между активистами и силами безопасности. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Попытки попасть внутрь посольства закончились стычками между активистами и силами безопасности.

© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров, однако демонстрантов это не остановило.

Силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров, однако демонстрантов это не остановило. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров, однако демонстрантов это не остановило.

© AP Photo / Hassan Ammar

Они бросали в силовиков камни и запускали время от времени петарды.

Они бросали в силовиков камни и запускали время от времени петарды. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Hassan Ammar

Они бросали в силовиков камни и запускали время от времени петарды.

© AFP 2023 / Ibrahim Amro

В свою очередь военнослужащие ливанской армии использовали против толпы водометы и слезоточивый газ.

В свою очередь военнослужащие ливанской армии использовали против толпы водометы и слезоточивый газ. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Ibrahim Amro

В свою очередь военнослужащие ливанской армии использовали против толпы водометы и слезоточивый газ.

© AFP 2023 / Joseph Eid

Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" из-за удара по больнице в секторе Газа.

Ливанское движение &quot;Хезболла&quot; объявило среду &quot;днем гнева&quot; из-за удара по больнице в секторе Газа. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2023 / Joseph Eid

Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" из-за удара по больнице в секторе Газа.

© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.

Больница &quot;Аль-Ахли&quot; в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2023 / Ibrahim Amro

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.

© AP Photo / Hassan Ammar

Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям.

Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Hassan Ammar

Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям.

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