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Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане

Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане

В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки столкновений 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T17:32+0400

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Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США.Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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