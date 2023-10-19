https://sputnik-georgia.ru/20231019/283456996.html
Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане
Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки столкновений 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T17:32+0400
2023-10-19T17:32+0400
2023-10-19T17:32+0400
мультимедиа
новости в фотографиях
фотоленты
фотография
бейрут
акции протеста
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283457369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac95c635b96361634dcc1a96134fdbf6.jpg
Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США.Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
бейрут
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283457369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3ffb526f9246895b836cde02d4bff78.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, фотография, бейрут, акции протеста, происшествия, в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, фотография, бейрут, акции протеста, происшествия, в мире
Столкновения протестующих и полиции у посольства США в Ливане
В Бейруте демонстранты попытались штурмовать посольство США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки столкновений
Участники акции протеста в ливанском Бейруте попытались прорваться на территорию посольства США.
Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
© AP Photo / Bilal Hussein
Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа.
Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа.
© AFP 2023 / Ibrahim Amro
Попытки попасть внутрь посольства закончились стычками между активистами и силами безопасности.
Попытки попасть внутрь посольства закончились стычками между активистами и силами безопасности.
© AFP 2023 / Ibrahim Amro
Силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров, однако демонстрантов это не остановило.
Силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров, однако демонстрантов это не остановило.
© AP Photo / Hassan Ammar
Они бросали в силовиков камни и запускали время от времени петарды.
Они бросали в силовиков камни и запускали время от времени петарды.
© AFP 2023 / Ibrahim Amro
В свою очередь военнослужащие ливанской армии использовали против толпы водометы и слезоточивый газ.
В свою очередь военнослужащие ливанской армии использовали против толпы водометы и слезоточивый газ.
© AFP 2023 / Joseph Eid
Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" из-за удара по больнице в секторе Газа.
Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" из-за удара по больнице в секторе Газа.
© AFP 2023 / Ibrahim Amro
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась ракетной атаке. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.
© AP Photo / Hassan Ammar
Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям.
Организация также призвала своих сторонников к массовым демонстрациям.