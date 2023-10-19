https://sputnik-georgia.ru/20231019/283462242.html

США планируют ядерную войну с Россией и Китаем

США планируют ядерную войну с Россией и Китаем

Во вторник российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T21:54+0400

2023-10-19T21:54+0400

2023-10-19T21:54+0400

в мире

политика

россия

китай

сша

европа

владимир путин

си цзиньпин

ядерное испытание

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23635/69/236356950_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d8ab523eef80b07b9f9d3416dd362173.jpg

Он был принят Генассамблеей ООН в 1996 году – тогда всем казалось, что после краха СССР наступил "конец истории" и воевать больше не с кем, пишет колумнист РИА Новости.Для того, чтобы он вступил в силу, нужно было подписание и ратификация 44 странами, обладавшими ядерным оружием или ядерными реакторами и ресурсами, которые необходимы для изготовления бомбы. Россия и европейские страны подошли к делу ответственно – договор и подписали, и ратифицировали.Однако Индия, Пакистан и КНДР – молодые, как их принято называть, ядерные державы – документ даже не стали подписывать. США, Китай и Израиль ДВЗЯИ подписали, но ратифицировать его не стали: мало ли как дело обернется.В результате за 27 лет договор так и не заработал. С "концом истории" тоже не вышло – в конце 90-х США начали стирать с лица земли Югославию, а 11 сентября 2001-го стало поводом для оккупации и разрушения Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и далее по списку.Когда американская экспансия дошла до Украины, всем стало ясно, что бывшие партнеры просто недоговороспособны. Любые соглашения они используют только для того, чтобы навязать ограничения контрагентам, а сами нарушают их в хвост и в гриву. Но это не охладило бедовые головы в американском истеблишменте. Комиссия конгресса по стратегической доктрине США на днях порадовала общественность планом большой ядерной войны на два фронта – против России и Китая одновременно.Это сенсационная новость для самих американцев. Раньше их военная наука придерживалась той идеи, что Штаты способны вести одновременно одну большую войну за рубежом и один локальный конфликт. Характерно, что мысль о том, чтобы вообще не воевать за рубежом, никогда не закрадывалась в головы американских стратегов.Еще год назад жаркие споры о том, можно ли воевать одновременно против России и Китая, завершались мучительным признанием, что, мол, нет, на два фронта не потянем. Но вот новая стратегия предполагает, что такое вполне возможно.С 2027-го по 2035 год США предстоит противостояние с двумя равными им по силе ядерными державами: "американцам придется сдерживать одновременную агрессию России и Китая в Европе и Азии". Интересно, как они себе это представляют?У Китая запас ядерного оружия поскромнее, хотя он постоянно растет и обновляется. Зато у КНР самый большой в мире военный флот и мощная армия, которую обеспечивает первая экономика мира. Объявлять сразу две такие армии своими врагами для США выглядит чистым самоубийством.Интересна точная дата противостояния. Мы видим, как планирующаяся война с Китаем постоянно сползает вправо. Дело в том, что американцы не поспевают перевооружаться. Проблемой остаются запредельно устаревшие комплексы наземного базирования. Полным ходом идет строительство новых подводных лодок и кораблей, запущенное еще при Трампе.Ведутся попытки догнать Россию и Китай в области гиперзвука и в создании ПВО, способных хоть как-то гиперзвуковые ракеты перехватывать. Однако все это планов громадье реализуется гораздо медленнее заявленных темпов.Комиссия по стратегической доктрине советует американским властям не просто модернизировать ядерное оружие, но производить новое – в ничем не ограниченном количестве.На создание новых ядерных вооружений предлагается потратить 400 млрд долларов – это в дополнение к тем фантастическим 1,2 трлн, которые заложены в тридцатилетнюю программу модернизации ядерного арсенала. Ну и не считая восьмисот с лишним миллиардов военных расходов только в 2023 году.Военные эксперты в самих США крайне скептически оценивают способность американского ВПК вынести новую гонку вооружений. Дело в том, что ответы России и Китая в этой области асимметричны – достижение паритета обходится нам значительно дешевле, а на наши технологии у американцев пока ответа нет. Экономика Штатов и так балансирует на грани рецессии, а военные расходы могут окончательно столкнуть ее в пропасть."В какие глубины безумия катятся США?" – отреагировали на американскую стратегию в Китае, отметив глубокую аморальность идеи начинать по новой гонку ядерных вооружений. "Как гласит старинная поговорка, тот, кто играет с огнем, будет им уничтожен", – предупреждают китайцы американских партнеров.В России напомнили американцам, что война ядерных держав будет совсем не похожа на специальную военную операцию. Президент России также отметил крайне низкий интеллектуальный уровень новой стратегической доктрины США: "Воевать сразу и с Россией, и с Китаем – чушь, конечно, – сказал Владимир Путин. – Не думаю, что все это по-серьезному. Друг друга пугают, по-моему, и все".Вчера и сегодня президент Путин и лидер КНР Си Цзиньпин общаются в Пекине. В западных СМИ уже стон стоит: Россия и Китай вместе строят новый миропорядок. Ну, скажите спасибо за это американцам. Никто, кроме них, не толкает так усиленно Москву и Пекин друг к другу, никто так часто не напоминает, что вместе мы непобедимы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

китай

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, политика, россия, китай, сша, европа, владимир путин, си цзиньпин, ядерное испытание, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины