https://sputnik-georgia.ru/20231019/evrodirektiva-ili-tsenzura---v-gruzii-aktivno-obsuzhdayut-novye-pravila-dlya-smi-283461631.html

Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ

Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ

После принятия закона запрет на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ будет регулировать специальная комиссия 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T18:20+0400

2023-10-19T18:20+0400

2023-10-19T18:38+0400

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ираклий кобахидзе

алеко элисашвили

яго хвичия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Рассмотрение поправок в закон "О вещании" о новых правилах для СМИ стало очередным поводом разногласий между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Поправки предполагают передачу рассмотрения вопроса о нарушении запрета на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ специальной комиссии. На сегодняшний день это вопрос саморегулирования СМИ. По его словам, авторы предложили ЕС три варианта, один из которых был выбран. По его словам, в этом случае в законопроекте язык ненависти подразумевается в конкретном понимании и не допускает никаких интерпретаций. Между тем в оппозиции считают, что принятие поправок выгодно власти. Более резок в своих высказываниях был депутат партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. Парламент Грузии уже утвердил поправки во втором чтении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, яго хвичия