https://sputnik-georgia.ru/20231019/evrodirektiva-ili-tsenzura---v-gruzii-aktivno-obsuzhdayut-novye-pravila-dlya-smi-283461631.html
Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ
Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ
После принятия закона запрет на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ будет регулировать специальная комиссия 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T18:20+0400
2023-10-19T18:20+0400
2023-10-19T18:38+0400
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парламент грузии
грузинская мечта - демократическая грузия
партия "гирчи"
ираклий кобахидзе
алеко элисашвили
яго хвичия
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Рассмотрение поправок в закон "О вещании" о новых правилах для СМИ стало очередным поводом разногласий между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Поправки предполагают передачу рассмотрения вопроса о нарушении запрета на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ специальной комиссии. На сегодняшний день это вопрос саморегулирования СМИ. По его словам, авторы предложили ЕС три варианта, один из которых был выбран. По его словам, в этом случае в законопроекте язык ненависти подразумевается в конкретном понимании и не допускает никаких интерпретаций. Между тем в оппозиции считают, что принятие поправок выгодно власти. Более резок в своих высказываниях был депутат партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. Парламент Грузии уже утвердил поправки во втором чтении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, яго хвичия
политика, новости, грузия, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, яго хвичия
Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ
18:20 19.10.2023 (обновлено: 18:38 19.10.2023)
После принятия закона запрет на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ будет регулировать специальная комиссия
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Рассмотрение поправок в закон "О вещании" о новых правилах для СМИ стало очередным поводом разногласий между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.
Поправки предполагают передачу рассмотрения вопроса о нарушении запрета на пропаганду агрессии и языка ненависти в СМИ специальной комиссии. На сегодняшний день это вопрос саморегулирования СМИ.
"У нас нет никаких политических интересов в отношении изменений в закон "О вещании", это директива Евросоюза, которая выполняется", – заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, авторы предложили ЕС три варианта, один из которых был выбран.
"Мы принимаем то, что нам сказали. Прежние записи о непристойностях и языке ненависти будут действовать так, как это было и раньше", – сказал Кобахидзе.
По его словам, в этом случае в законопроекте язык ненависти подразумевается в конкретном понимании и не допускает никаких интерпретаций.
Между тем в оппозиции считают, что принятие поправок выгодно власти.
"Грузинская мечта" чувствует приближение своего политического исхода и сейчас старается камнями и известью укрепить свою пошатнувшуюся крепость. Им нужно, и они прикрываются Евросоюзом", – сказал депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Более резок в своих высказываниях был депутат партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.
"То, что вы, правящая партия, совершаете, – идиотизм, ни один представитель СМИ так и не понял, что завтра ему могут отключить вещание под предлогом благородных побуждений и рекомендаций, если не понравится одно слово. Вы, грузинские СМИ, идиоты, если этого не понимаете", – сказал Хвичия.
Парламент Грузии уже утвердил поправки во втором чтении.