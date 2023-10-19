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Красота вокруг: выставка работ Левана Харанаули пройдет в Тбилиси
Красота вокруг: выставка работ Левана Харанаули пройдет в Тбилиси
Выставка продлится до 15 ноября 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T07:30+0400
2023-10-19T07:30+0400
2023-10-19T07:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Левана Харанаули откроется 19 октября в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении организаторов. Представленные на выставке работы, принадлежащие самому художнику и его родным, расскажут зрителю биографию творца. Выставку можно будет посетить до 15 ноября. Леван Харанули родился в 1963 году в Тбилиси. В 1986 году окончил Тбилисскую художественную академию, факультет живописи. Уже с 1978 года Харанули начал активно участвовать в персональных и групповых выставках как в Грузии, так и за рубежом. Также Харанаули художественно оформил несколько книг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, тбилиси, новости
культура, грузия, тбилиси, новости
Красота вокруг: выставка работ Левана Харанаули пройдет в Тбилиси
Выставка продлится до 15 ноября
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Левана Харанаули откроется 19 октября в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении организаторов.
Представленные на выставке работы, принадлежащие самому художнику и его родным, расскажут зрителю биографию творца.
"Леван Харанаули рисует то, что вокруг него, то, что его радует, что он любит и что сохраняет человечность", – пишут организаторы.
Выставку можно будет посетить до 15 ноября.
Леван Харанули родился в 1963 году в Тбилиси. В 1986 году окончил Тбилисскую художественную академию, факультет живописи.
Уже с 1978 года Харанули начал активно участвовать в персональных и групповых выставках как в Грузии, так и за рубежом. Также Харанаули художественно оформил несколько книг.