https://sputnik-georgia.ru/20231019/krasota-vokrug-vystavka-rabot-levana-kharanauli-proydet-v-tbilisi-283429711.html

Красота вокруг: выставка работ Левана Харанаули пройдет в Тбилиси

Красота вокруг: выставка работ Левана Харанаули пройдет в Тбилиси

Выставка продлится до 15 ноября 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T07:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Левана Харанаули откроется 19 октября в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении организаторов. Представленные на выставке работы, принадлежащие самому художнику и его родным, расскажут зрителю биографию творца. Выставку можно будет посетить до 15 ноября. Леван Харанули родился в 1963 году в Тбилиси. В 1986 году окончил Тбилисскую художественную академию, факультет живописи. Уже с 1978 года Харанули начал активно участвовать в персональных и групповых выставках как в Грузии, так и за рубежом. Также Харанаули художественно оформил несколько книг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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