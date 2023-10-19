https://sputnik-georgia.ru/20231019/narodnye-primety-na-sergiev-den-2023-chto-nelzya-delat-20-oktyabrya-283441178.html

Народные приметы на Сергиев день 2023: что нельзя делать 20 октября?

Народные приметы на Сергиев день 2023: что нельзя делать 20 октября?

Православная церковь 20 октября поминает мученика Сергия, которого казнили за христианскую веру примерно в 300 году 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T13:33+0400

2023-10-19T13:33+0400

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справки

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В народном календаре 20 октября называют Сергиев день или Сергей Зимний, так как в этот день обычно наступали холода и начинали готовить сани к зиме. Что нельзя делать в Сергиев день: о народных приметах и запретах 20 октябряь читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Сергиев день нельзя замешивать тесто и что-либо готовить из него – можно привлечь нищету. Нельзя 20 октября ругаться и конфликтовать с родственниками, особенно со второй половинкой – по приметам ссора будет затяжной и может привести к расколу в семье. В Сергиев день нельзя жаловаться на свое здоровье, проблемы и горести и в целом на жизнь – это плохая примета, все станет еще хуже. По народным приметам нельзя 20 октября дарить малознакомым людям подарки или принимать от них дары – вместе с презентом можно получить неудачи и болезни дарителя. В Сергиев день нельзя выходить в старой одежде из дома – по приметам святой Сергий может наслать снегопад и морозы. Народные приметы По народным приметам зима вступит в свои права 22 ноября, если снег выпадет в Сергиев день. Есть примета, что снег быстро растает, если он выпал 20 октября, а деревья листья еще не сбросили. Скоро похолодает и выпадет снег, если луна в Сергиев день бледная и мутная, а если 20 октября стоит хорошая погода – это верная примета, что следующие три недели будет солнечно и тепло. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки