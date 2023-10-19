https://sputnik-georgia.ru/20231019/oskvernenie-flaga-izrailya-v-tbilisi-mvd-ischet-vinovnykh-283467396.html

Осквернение флага Израиля в Тбилиси: МВД ищет виновных

Осквернение флага Израиля в Тбилиси: МВД ищет виновных

Четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его 19.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МВД Грузии начало административное дело по факту осквернения флага Израиля в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". В грузинском сегменте соцсетей появилось видео, на котором четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его. По данным МВД Грузии дело рассматривается по статье Кодекса административных правонарушений "Осквернение государственного флага или герба государства , с которым у Грузии есть дипломатические отношения, возведенного или вывешенного на государственном ведомстве. За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, государственный флаг, израиль, тбилиси, мвд грузии, обострение ситуации на ближнем востоке