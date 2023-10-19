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Осквернение флага Израиля в Тбилиси: МВД ищет виновных
Осквернение флага Израиля в Тбилиси: МВД ищет виновных
Четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T22:46+0400
2023-10-19T22:46+0400
2023-10-19T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МВД Грузии начало административное дело по факту осквернения флага Израиля в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". В грузинском сегменте соцсетей появилось видео, на котором четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его. По данным МВД Грузии дело рассматривается по статье Кодекса административных правонарушений "Осквернение государственного флага или герба государства , с которым у Грузии есть дипломатические отношения, возведенного или вывешенного на государственном ведомстве. За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, государственный флаг, израиль, тбилиси, мвд грузии, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, происшествия, государственный флаг, израиль, тбилиси, мвд грузии, обострение ситуации на ближнем востоке
Осквернение флага Израиля в Тбилиси: МВД ищет виновных
22:46 19.10.2023 (обновлено: 22:53 19.10.2023)
Четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. МВД Грузии начало административное дело по факту осквернения флага Израиля в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
В грузинском сегменте соцсетей появилось видео, на котором четверо человек сняли флаг Израиля с ограды Мединского университета и испортили его.
По данным МВД Грузии дело рассматривается по статье Кодекса административных правонарушений "Осквернение государственного флага или герба государства , с которым у Грузии есть дипломатические отношения, возведенного или вывешенного на государственном ведомстве.
За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.