https://sputnik-georgia.ru/20231019/politicheskaya-potasovka-zhiteli-ne-pustili-oppozitsiyu-v-selo-ivanishvili---video-283462077.html

Политическая потасовка: жители не пустили оппозицию в село Иванишвили – видео

Политическая потасовка: жители не пустили оппозицию в село Иванишвили – видео

В родном селе Бидзины Иванишвили, миллиардера и основателя правящей в стране партии "Грузинская мечта", произошло столкновение между местными жителями и... 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T18:28+0400

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Группа жителей села, взяв в руки палки и камни, вышла встречать автоколонну оппозиции, чтобы не пропустить ее в Чорвилу. Участников противостояния пришлось разнимать сотрудникам полиции. Представители ЕНД заявили, что контракция жителей села была организована специально против них, чтобы сорвать акцию протеста.

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