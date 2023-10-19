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https://sputnik-georgia.ru/20231019/politicheskaya-potasovka-zhiteli-ne-pustili-oppozitsiyu-v-selo-ivanishvili---video-283462077.html
Политическая потасовка: жители не пустили оппозицию в село Иванишвили – видео
Политическая потасовка: жители не пустили оппозицию в село Иванишвили – видео
В родном селе Бидзины Иванишвили, миллиардера и основателя правящей в стране партии "Грузинская мечта", произошло столкновение между местными жителями и... 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T18:28+0400
2023-10-19T18:29+0400
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Группа жителей села, взяв в руки палки и камни, вышла встречать автоколонну оппозиции, чтобы не пропустить ее в Чорвилу. Участников противостояния пришлось разнимать сотрудникам полиции. Представители ЕНД заявили, что контракция жителей села была организована специально против них, чтобы сорвать акцию протеста.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, сачхере, акции, акции протеста, происшествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бидзина иванишвили, сачхере, акции, акции протеста, происшествия, видео

Политическая потасовка: жители не пустили оппозицию в село Иванишвили – видео

18:28 19.10.2023 (обновлено: 18:29 19.10.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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В родном селе Бидзины Иванишвили, миллиардера и основателя правящей в стране партии "Грузинская мечта", произошло столкновение между местными жителями и протестующими сторонниками "Единого нацдвижения".
Группа жителей села, взяв в руки палки и камни, вышла встречать автоколонну оппозиции, чтобы не пропустить ее в Чорвилу. Участников противостояния пришлось разнимать сотрудникам полиции. Представители ЕНД заявили, что контракция жителей села была организована специально против них, чтобы сорвать акцию протеста.
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