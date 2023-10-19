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Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
Ключевое направление сотрудничества двух стран – энергетика 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T13:13+0400
2023-10-19T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.Ключевое направление сотрудничества двух стран – энергетика, партнерство в этой сфере становится все более активным и многоплановым, подчеркнул президент.Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома."Соответственно, растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", – добавил президент РФ.По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, китай, россия, владимир путин, энергетика
новости, в мире, политика, китай, россия, владимир путин, энергетика
Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
Ключевое направление сотрудничества двух стран – энергетика
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Ключевое направление сотрудничества двух стран – энергетика, партнерство в этой сфере становится все более активным и многоплановым, подчеркнул президент.
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться", – цитирует Путина РИА Новости.
Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома.
"Соответственно, растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", – добавил президент РФ.
По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.