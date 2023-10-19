https://sputnik-georgia.ru/20231019/saba-sazonov-vosstanovilsya-posle-travmy-i-gotov-sygrat-protiv-intera-283460983.html

Саба Сазонов восстановился после травмы и готов сыграть против "Интера"

Саба Сазонов восстановился после травмы и готов сыграть против "Интера"

Спортсмен восстанавливался после травмы больше двух недель 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Защитник итальянского "Торино" и сборной Грузии по футболу Саба Сазонов восстановился после травмы и готов сыграть в предстоящем мачте против "Интера" 21 октября.Сазонов получил травму 2 октября во время домашней игры с "Вероной", которая завершилась в ничью (0:0). Футболист сборной Грузии перешел в "Торино" из московского "Динамо" в августе этого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 3 миллионов евро. Сазонов был вынужден пропустить туринское дерби с "Ювентусом" из-за травмы, но грузин воспользовался перерывом команды и после полного и быстрого восстановления вернулся в команду. Если воспитанник академии "Торино" Алессандро Бонджорно не в форме, то его место в составе займет Саба Сазонов. "Несмотря на неудачу в выездном матче с "Лацио", грузинский защитник оставил хорошее впечатление и хочет закрепиться в команде", – утверждает Toronews. Сазонов – воспитанник петербургского "Зенита", он перешел в "Динамо" летом 2021 года и с тех пор провел за столичную команду 44 матча, в которых забил один мяч. Вместе с клубом футболист дошел до финала Кубка России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. В сентябре 2022 года Сазонов решил выступать за сборную Грузии по футболу и провел за нее три матча.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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