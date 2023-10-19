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Самые красивые места Грузии: озеро Батети – фото
Самые красивые места Грузии: озеро Батети – фото
Одной из известных достопримечательностей Грузии является озеро Батети. Оно удивляет туристов и местных жителей своим великолепным видом и красотой. Смотрите в... 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T12:47+0400
2023-10-19T12:47+0400
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Озеро настолько завораживает своим природным видом, что без сомнения можно сказать, что это идеальное место для природного отдыха и духовного наполнения.
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мультимедиа, фотография, видео-новости из грузии, новости в фотографиях, грузия, туристические достопримечательности, фото
мультимедиа, фотография, видео-новости из грузии, новости в фотографиях, грузия, туристические достопримечательности, фото
Самые красивые места Грузии: озеро Батети – фото 12:47 19.10.2023 (обновлено: 12:59 19.10.2023)
Одной из известных достопримечательностей Грузии является озеро Батети. Оно удивляет туристов и местных жителей своим великолепным видом и красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки озера Батети и его окрестностей.
Озеро настолько завораживает своим природным видом, что без сомнения можно сказать, что это идеальное место для природного отдыха и духовного наполнения.
© photo: Sputnik / Stringer
Маленькое лесное озеро находится в долине Дзами, в самом центре зеленой рощи.
Маленькое лесное озеро находится в долине Дзами, в самом центре зеленой рощи.
© photo: Sputnik / Stringer
Оно расположено в горах на высоте 1 313 метров над уровнем моря.
Оно расположено в горах на высоте 1 313 метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Stringer
Окрестности озера – лесистые горки, кочки и овраги.
Окрестности озера – лесистые горки, кочки и овраги.
© photo: Sputnik / Stringer
Живописнее всего озеро осенью, когда горы вокруг окрашиваются в разные цвета.
Живописнее всего озеро осенью, когда горы вокруг окрашиваются в разные цвета.
© photo: Sputnik / Stringer
От основной дороги к озеру ведет три километра плохой глинистой дороги с резкими подъемами.
От основной дороги к озеру ведет три километра плохой глинистой дороги с резкими подъемами.
© photo: Sputnik / Stringer
В меру сложный путь все равно стоит всех сил, чтобы его преодолеть.
В меру сложный путь все равно стоит всех сил, чтобы его преодолеть.
© photo: Sputnik / Stringer
Озеро треугольной формы, его длина не превышает и 200 метров. Глубина – не более 12 метров.
Озеро треугольной формы, его длина не превышает и 200 метров. Глубина – не более 12 метров.
© photo: Sputnik / Stringer
Пляжа на озере нет, лес подступает к воде вплотную, а местами заходит в воду. Много еловых стволов попадало в озеро и затонуло.
Пляжа на озере нет, лес подступает к воде вплотную, а местами заходит в воду. Много еловых стволов попадало в озеро и затонуло.
© photo: Sputnik / Stringer
При желании и умении распознавать грибы в осеннее время здесь можно собрать их полную корзину, причем не одну.
При желании и умении распознавать грибы в осеннее время здесь можно собрать их полную корзину, причем не одну.
© photo: Sputnik / Stringer
Рыбы в озере нет, но там водится малоазиатский тритон, занесенный в Красную книгу.
Рыбы в озере нет, но там водится малоазиатский тритон, занесенный в Красную книгу.