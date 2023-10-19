https://sputnik-georgia.ru/20231019/samye-krasivye-mesta-gruzii-ozero-bateti---foto-283415590.html

Самые красивые места Грузии: озеро Батети – фото

Самые красивые места Грузии: озеро Батети – фото

Одной из известных достопримечательностей Грузии является озеро Батети. Оно удивляет туристов и местных жителей своим великолепным видом и красотой. Смотрите в... 19.10.2023, Sputnik Грузия

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Озеро настолько завораживает своим природным видом, что без сомнения можно сказать, что это идеальное место для природного отдыха и духовного наполнения.

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мультимедиа, фотография, видео-новости из грузии, новости в фотографиях, грузия, туристические достопримечательности, фото