https://sputnik-georgia.ru/20231019/stolknoveniya-protestuyuschikh-s-politsiey-v-berline---video-283453667.html
Столкновения протестующих с полицией в Берлине – видео
Столкновения протестующих с полицией в Берлине – видео
Полиции Берлина пришлось водометами разгонять протестующих в центре города в поддержку Палестины и жителей сектора Газа. Смотрите видео с места событий. 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T15:42+0400
2023-10-19T15:42+0400
2023-10-19T15:46+0400
видео
мультимедиа
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акции протеста
берлин
германия
палестина
обострение ситуации на ближнем востоке
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В разных городах Европы проходят акции исламских организаций в поддержку Палестины. Часто такие акции проходят без разрешения местных властей, например в Марселе. Также в разных городах проходят акции в поддержку Израиля.
берлин
германия
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видео, мультимедиа, акции, акции протеста, берлин, германия, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, видео
видео, мультимедиа, акции, акции протеста, берлин, германия, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, видео
Столкновения протестующих с полицией в Берлине – видео
15:42 19.10.2023 (обновлено: 15:46 19.10.2023)
Полиции Берлина пришлось водометами разгонять протестующих в центре города в поддержку Палестины и жителей сектора Газа. Смотрите видео с места событий.
В разных городах Европы проходят акции исламских организаций в поддержку Палестины. Часто такие акции проходят без разрешения местных властей, например в Марселе. Также в разных городах проходят акции в поддержку Израиля.