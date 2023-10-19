https://sputnik-georgia.ru/20231019/stolknoveniya-protestuyuschikh-s-politsiey-v-berline---video-283453667.html

Столкновения протестующих с полицией в Берлине – видео

Столкновения протестующих с полицией в Берлине – видео

Полиции Берлина пришлось водометами разгонять протестующих в центре города в поддержку Палестины и жителей сектора Газа. Смотрите видео с места событий. 19.10.2023, Sputnik Грузия

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В разных городах Европы проходят акции исламских организаций в поддержку Палестины. Часто такие акции проходят без разрешения местных властей, например в Марселе. Также в разных городах проходят акции в поддержку Израиля.

берлин

германия

палестина

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