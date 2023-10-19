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Стрельба около университета в Тбилиси – что не поделили студенты и местные жители
Стрельба около университета в Тбилиси – что не поделили студенты и местные жители
После стычки один из участников инцидента выстрелил в воздух 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T18:02+0400
2023-10-19T18:02+0400
2023-10-19T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Звуки стрельбы из огнестрельного оружия были слышны близ Кавказского международного университета в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, между иностранными студентами и местными жителями произошла стычка, после которой один из них выстрелил в воздух. Причиной конфликта стал неправильно припаркованный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. По информации телеканала, сотрудники полиции работают на месте. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье "Противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, грузия, новости, мвд грузии
Стрельба около университета в Тбилиси – что не поделили студенты и местные жители
18:02 19.10.2023 (обновлено: 18:10 19.10.2023)
После стычки один из участников инцидента выстрелил в воздух
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Звуки стрельбы из огнестрельного оружия были слышны близ Кавказского международного университета в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, между иностранными студентами и местными жителями произошла стычка, после которой один из них выстрелил в воздух.
Причиной конфликта стал неправильно припаркованный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.
По информации телеканала, сотрудники полиции работают на месте.
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье "Противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.