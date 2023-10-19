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Уточнено число заложников у ХАМАС – ЦАХАЛ
Уточнено число заложников у ХАМАС – ЦАХАЛ
С 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T23:44+0400
2023-10-19T23:44+0400
2023-10-19T23:44+0400
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ЕРЕВАН, 19 окт — Sputnik. Число похищенных исламистским движением ХАМАС, по подтвержденной информации, достигло 203 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.Также, по его словам, с 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих.Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет.Бен Цви обратил внимание на то, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. "Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?" – указал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Уточнено число заложников у ХАМАС – ЦАХАЛ
С 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих
ЕРЕВАН, 19 окт — Sputnik.
Число похищенных исламистским движением ХАМАС, по подтвержденной информации, достигло 203 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС
.
Также, по его словам, с 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих.
Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет.
"Они их должны просто выпустить. Когда все говорят о гуманитарных проблемах, то никто почему-то не говорит, что держать в заложниках детей, стариков и женщин – это не гуманитарная проблема", – отметил дипломат.
Бен Цви обратил внимание на то, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. "Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?" – указал он.