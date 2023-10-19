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Уточнено число заложников у ХАМАС – ЦАХАЛ

Уточнено число заложников у ХАМАС – ЦАХАЛ

С 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T23:44+0400

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ЕРЕВАН, 19 окт — Sputnik. Число похищенных исламистским движением ХАМАС, по подтвержденной информации, достигло 203 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.Также, по его словам, с 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих.Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет.Бен Цви обратил внимание на то, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. "Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?" – указал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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