https://sputnik-georgia.ru/20231019/v-tbilisi-izbili-skandalno-izvestnogo-blogera-danyu-milokhina-283464974.html

В Тбилиси избили скандально известного блогера Даню Милохина

В Тбилиси избили скандально известного блогера Даню Милохина

Обращаться в полицию Милохин не стал и сразу после случившегося уехал в Дубаи 19.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Скандально известного российского блогера Даню Милохина, который уехал из России, чтобы избежать призыва в армию, избили в Тбилиси, пишет Telegram-канал Mash. Инцидент произошел во время записи интервью с Мадонной Мур в центре Тбилиси на улице Ниношвили. Местные жители напали на блогера, когда тот начал подглядывать в окно одного из жилых домов. Сообщается, что к избиению почти сразу подключились еще несколько человек. "К счастью, их быстро разняли прохожие. Обращаться в полицию Милохин не стал. После случившегося экстренно ретировался в Дубай", – говорится в сообщении. У самого блогера в сетях нет информации о случившемся. МВД Грузии пока не делало комментариев. Стоит отметить, что блогер Даня Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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