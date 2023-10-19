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В Тбилиси избили скандально известного блогера Даню Милохина
В Тбилиси избили скандально известного блогера Даню Милохина
Обращаться в полицию Милохин не стал и сразу после случившегося уехал в Дубаи 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T20:13+0400
2023-10-19T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Скандально известного российского блогера Даню Милохина, который уехал из России, чтобы избежать призыва в армию, избили в Тбилиси, пишет Telegram-канал Mash. Инцидент произошел во время записи интервью с Мадонной Мур в центре Тбилиси на улице Ниношвили. Местные жители напали на блогера, когда тот начал подглядывать в окно одного из жилых домов. Сообщается, что к избиению почти сразу подключились еще несколько человек. "К счастью, их быстро разняли прохожие. Обращаться в полицию Милохин не стал. После случившегося экстренно ретировался в Дубай", – говорится в сообщении. У самого блогера в сетях нет информации о случившемся. МВД Грузии пока не делало комментариев. Стоит отметить, что блогер Даня Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, даня милохин, тбилиси
В Тбилиси избили скандально известного блогера Даню Милохина
20:13 19.10.2023 (обновлено: 20:38 19.10.2023)
Обращаться в полицию Милохин не стал и сразу после случившегося уехал в Дубаи
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Скандально известного российского блогера Даню Милохина, который уехал из России, чтобы избежать призыва в армию, избили в Тбилиси, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел во время записи интервью с Мадонной Мур в центре Тбилиси на улице Ниношвили. Местные жители напали на блогера, когда тот начал подглядывать в окно одного из жилых домов.
Сообщается, что к избиению почти сразу подключились еще несколько человек.
"К счастью, их быстро разняли прохожие. Обращаться в полицию Милохин не стал. После случившегося экстренно ретировался в Дубай", – говорится в сообщении.
У самого блогера в сетях нет информации о случившемся. МВД Грузии пока не делало комментариев.
Стоит отметить, что блогер Даня Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.