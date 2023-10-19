https://sputnik-georgia.ru/20231019/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-rossii-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-283434724.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к России открыта для всех видов транспорта

Ограничение было задействовано из-за снега и гололеда 19.10.2023, Sputnik Грузия

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мцхета-степанцминда-ларс

департамент автомобильных дорог

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новости

россия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Движение для транспортных средств с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 19 октября на участке дороги Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда. Снятие ограничения стало возможным после проведения очистительных работ. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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