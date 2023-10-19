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Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов
Движение к Ларсу закрыто для определенного вида автотранспорта 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T10:09+0400
2023-10-19T10:09+0400
2023-10-19T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. В частности, из-за снега и гололеда движение запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов
10:09 19.10.2023 (обновлено: 10:58 19.10.2023)
Движение к Ларсу закрыто для определенного вида автотранспорта
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.
В частности, из-за снега и гололеда движение запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.