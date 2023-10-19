https://sputnik-georgia.ru/20231019/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov--283432829.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Движение к Ларсу закрыто для определенного вида автотранспорта 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T10:09+0400

2023-10-19T10:09+0400

2023-10-19T10:58+0400

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

ситуация на дорогах грузии

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_0:74:1425:876_1920x0_80_0_0_aacf9c20aba9f275c4bad7815f230940.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. В частности, из-за снега и гололеда движение запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости