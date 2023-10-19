https://sputnik-georgia.ru/20231019/vmeste-s-the-rolling-stones-i-daft-punk--klip-mgzavrebi-nominirovan-na-emea-awards-2023-283463343.html

Вместе с The Rolling Stones и Daft Punk – Клип "Мгзавреби" номинирован на EMEA Awards 2023

Вместе с The Rolling Stones и Daft Punk – Клип "Мгзавреби" номинирован на EMEA Awards 2023

Имя победителя EMEA Awards станет известно 22 ноября 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T19:49+0400

2023-10-19T19:49+0400

2023-10-19T19:49+0400

группа "мгзавреби"

культура

грузия

новости

ладо кватания

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Клип популярной грузинской группы "Мгзавреби" на песню WALTZ, который снял режиссер Ладо Кватания, номинирован в категории "Музыкальное видео года" международной премии EMEA Awards 2023 вместе клипами всемирно известных музыкантов. EMEA Awards отмечают самые вдохновляющие творческие работы из Европы, Ближнего Востока и Африки, а также освещает самые лучшие творческие работы. Вместе с клипом "Мгзавреби" в номинации представлены ролики The Rolling Stones, Daft Punk, Трэвиса Скотта, Розалии и других музыкантов. Имя победителя станет известно 22 ноября. В центре сюжета клипа – молодая грузинская пара, которая ждет рождения дочери. В это же время у главного героя умирает мать, потерю которой он переживает. В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена чередуется с кадрами рождения дочери. В конце также показан важный элемент – у ребенка такая же характерная родинка над бровью, как и у мамы главного героя. Ладо Кватания – автор трех короткометражных фильмов "Ночью ласки нежнее", "Звезды утром ярче" и "Первый". Кроме того, он режиссер нашумевшего клипа на песню "Иуда" рэпера Хаски, клипа на песню "387" Дельфина и песню "Золото" группы "Ленинград". В 2021 году также состоялась премьера полнометражного фильма грузина "Казнь". Кватания – 36 лет, у режиссера театральное образование, он окончил РАТИ-ГИТИС (Мастерская А. В. Бородина). В студенчестве играл в театре, даже сам ставил пьесы. Но, познакомившись с фильмами Феллини и Тарковского, понял, что его стезя – это кино. Кватания окончил интенсивный сценарий Джона Труби и сценический курс Пола Брауна. Сейчас в своих музыкальных клипах он активно пользуется языком метафор, что приближает его произведения к кинематографическим. Ладо Кватания сотрудничал с такими брендами, как Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa, Yandex и другими. Его работы участвовали в более чем 20 фестивалях по всему миру и были удостоены таких наград, как Young Director Award в Каннах. В России в настоящее время он сотрудничает на эксклюзивной основе с одной из ведущих производственных компаний Hype Production.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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группа "мгзавреби", культура, грузия, новости, ладо кватания