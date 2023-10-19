https://sputnik-georgia.ru/20231019/vostokoved-maslov-o-sammite-v-kitae-peregovorakh-putina-i-si-i-vozmozhnosti-voyny-v-koree-283432175.html
Востоковед Маслов о саммите в Китае, переговорах Путина и Си и возможности войны в Корее
Востоковед Маслов о саммите в Китае, переговорах Путина и Си и возможности войны в Корее
Саммит "Один пояс — один путь" в Пекине посвящен экономике, но на двусторонних переговорах лидеры России и Китая не могли не обсудить вопросы международной... 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T11:04+0400
2023-10-19T11:04+0400
2023-10-19T11:04+0400
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китай
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Схожи ли позиции России и Китая по урегулированию важнейших мировых конфликтов? Почему среди десятков высокопоставленных гостей именно Владимир Путин стал главным гостем китайской стороны? Готовы ли американцы запустить тайваньский кризис и зачем Южная Корея объявила о возможном нападении КНДР? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
пекин
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мультимедиа, видео, пекин, китай, южная корея, кндр, видео
мультимедиа, видео, пекин, китай, южная корея, кндр, видео
Востоковед Маслов о саммите в Китае, переговорах Путина и Си и возможности войны в Корее
Саммит "Один пояс — один путь" в Пекине посвящен экономике, но на двусторонних переговорах лидеры России и Китая не могли не обсудить вопросы международной безопасности
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Схожи ли позиции России и Китая по урегулированию важнейших мировых конфликтов? Почему среди десятков высокопоставленных гостей именно Владимир Путин стал главным гостем китайской стороны? Готовы ли американцы запустить тайваньский кризис и зачем Южная Корея объявила о возможном нападении КНДР?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.