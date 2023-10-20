https://sputnik-georgia.ru/20231020/283469675.html

Инфляции и шринкфляция в ФРГ – не помогают даже 5 минут холодного душа

Инфляции и шринкфляция в ФРГ – не помогают даже 5 минут холодного душа

Продолжая оказывать помощь Киеву, многие западные политики переоценили свои возможности и теперь пытаются спастись от экономических провалов. Всем ли и всегда... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T09:41+0400

2023-10-20T09:41+0400

2023-10-20T09:41+0400

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Самая яркая черта национального характера немца – "Ordnung" (порядок). Для полной ясности. Как-то раз немецкие рабочие устроили бунт и пошли колонной по Унтер-ден-Линден (главная улица Берлина "Под липами") пока не наткнулись на табличку "Проход запрещен". На этом бунт закончился, и рабочие разошлись по домам...Если спросить тех, кто хорошо знает Ереван, почему некоторых зданий, дорог и мостов города практически не коснулось время, те объяснят – потому что эти здания, дороги и мосты построили немцы. И будут правы – пленные трудились с чисто немецкой педантичностью, не отходя от строительных норм и правил ни на шаг, пишет колумнист Sputnik Армения.Когда немец хочет сказать, что у него все хорошо, он говорит: "alles in оrdnung" (все идет по порядку). План, подброшенный Германии с целью пособничества Киеву, предполагал, что жизнедеятельность немцев в ближайшей перспективе, может, и будет нарушена, но чтоб так резко и ударило так больно... Чтоб в связи с подскочившими ценами на энергоносители, стоять под душем рекомендовалось не более пяти минут? Немцы, однако, приняли это к исполнению и больше установленного времени в ванной комнате не задерживались. "Ordnung", он и в душевой кабине "Ordnung".Да, деньги, розданные правительством Шольца минувшей зимой флагманам германской промышленности, катастрофу предотвратили, однако, новую зиму никто не отменял и прекращение поставок российских энергоносителей подталкивает экономику страны к экономическому кризису, предупреждает влиятельный американский журнал Politico.Единственный способ сравнительно быстро обеспечить частичную нормализацию энергопоставок в ФРГ – возобновить прокачку газа по уцелевшей части трубопровода "Северный поток - 1", но есть ли вероятность того, что правительство Шольца решится на такой шаг? Не получится ли так, как с взбунтовавшимися немецкими рабочими, остановившимися перед табличкой "Проход закрыт!"? Вероятность решения проблемы, тем не менее, есть.И вот уже партия Бундестага "Альтернатива для Германии" рекомендует немецкому кабмину рассмотреть возможность восстановления российских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Искусство задавать правильные вопросы важнее, чем иметь правильные ответы", - говорил академик Лев Ландау. Сказав "А", депутаты германского бундестага сказали и "Б". По их словам, Евросоюз фактически продолжает импортировать природный газ из России в существенных объемах, особенно в сжиженном виде (СПГ), несмотря на заявления, призывающие отказаться импортировать голубое топливо из РФ вообще.Тем временем Германия становится одним из лидеров по уровню инфляции в ЕС. Как следует из пресс-релиза федерального статистического бюро страны (Destatis), по итогам июня текущего года годовая инфляция в стране ускорилась до 6,4 процентов, а в первые месяцы текущего года цены на продукты питания там выросли более, чем на 20 процентов.К тому же немцам (и не только им) пришлось узнать нечто новенькое под названием "шринкфляция". Это когда цена на упаковку с продуктами не повышается, зато они оказываются меньшего веса или объема. В просторечье зовется мошенничеством, в свое время широко практиковалось, но и строго каралось в системе советской торговли.А тут как назло, население Германии начинает стареть, уровень воспроизводства падает и единственным источником новых рабочих рук становятся приезжие, для которых "Ordnung" – странная причуда говорящих на немецком людей.Тем временем член экспертного совета правительства по экономическому развитию Вероника Гримм предупреждает: жителям ФРГ следует готовиться к трудностям, поскольку идет стагнация экономики. Гримм призвала правительство Германии масштабно расширить возможности энергоснабжения и напомнила, что цены на энергоносители в среднесрочной перспективе останутся высокими. Причины - отказ от атомной энергетики и прекращение поставок российского газа. Можно было легко предугадать.Отдельная "радость" для немцев признание депутата польского сейма в том, что политические элиты превратили Польшу и ее граждан в "полезных идиотов" Украины.Говорят, любой из нас ведет себя как полный дурак по крайней мере не менее пяти минут в день. Мудрость состоит лишь в том, чтобы не превышать этот предел. Получается, увы, не всегда. Недавно Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.…У стран как у людей: когда денег не хватает, берут в долг."Германия взяла достаточно долгов для преодоления кризисов последних лет и улучшения экономической ситуации в стране", – объяснил своим журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что не видит того, что Германия находится на пороге худших времен, а проблемы в стране вызваны ослаблением мировой экономики в целом и зависимостью страны от экспорта.Что правда, то правда, нелегко приходится всему Западу и ее светочу в лице США прежде всего. Как бы там ни было, похоже на Армению, на то, что выводить как американскую , так и немецкую экономику из шторма придется уже не Байдену и не Шольцу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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