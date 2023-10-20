https://sputnik-georgia.ru/20231020/283478904.html

Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали в минувший четверг. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса 20.10.2023, Sputnik Грузия

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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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