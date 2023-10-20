Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, победивший в номинации "Главные новости".
Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, победивший в номинации "Главные новости".
Снимок "Огненный шар", работа Аймана Якуба, занявший 1 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Огненный шар", работа Аймана Якуба, занявший 1 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Спящие королевы" работа Фабриса Мбонанкира, занявший 2 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Снимок "Спящие королевы" работа Фабриса Мбонанкира, занявший 2 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Снимок "Энергия победы" работа Сергея Бобылева, занявший 1 место в номинации "Спорт".
Снимок "Энергия победы" работа Сергея Бобылева, занявший 1 место в номинации "Спорт".
Снимок "Лилу – аутизм изнутри", работа Люси Одиен Дарас, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Снимок "Лилу – аутизм изнутри", работа Люси Одиен Дарас, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Снимок "Демографическая эвтаназия", работа Адра Паллона, занявший 1 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Демографическая эвтаназия", работа Адра Паллона, занявший 1 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", работа Ламбера Колмана, занявший 2 место в номинации "Спорт".
Снимок "Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", работа Ламбера Колмана, занявший 2 место в номинации "Спорт".
Снимок "Умирающая традиция. Вид через окружность" работа Сайяна Адхикари, занявший 1 место в номинации "Моя Планета, одиночная фотография".
Снимок "Умирающая традиция. Вид через окружность" работа Сайяна Адхикари, занявший 1 место в номинации "Моя Планета, одиночная фотография".
Снимок "Симбиоз" работа Джакомо д'Орландо, занявший 2 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Симбиоз" работа Джакомо д'Орландо, занявший 2 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Северный морской путь", работа Веры Вакуловой, занявший 3 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Северный морской путь", работа Веры Вакуловой, занявший 3 место в номинации "Моя Планета".
Снимок "Нам нужно просто подождать", работа Таисии Воронцовой, занявший 2 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Нам нужно просто подождать", работа Таисии Воронцовой, занявший 2 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Имаго", работа Владислава Некрасова, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".
Снимок "Имаго", работа Владислава Некрасова, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".
Снимок "Борьба до последней капли", работа Эдгара Брещанова, занявший 1 место в номинации "Спорт, одиночная фотография".
Снимок "Борьба до последней капли", работа Эдгара Брещанова, занявший 1 место в номинации "Спорт, одиночная фотография".
Снимок "Огонь и пепел", работа Адра Паллона, занявший 3 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Огонь и пепел", работа Адра Паллона, занявший 3 место в номинации "Главные новости".
Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, получивший гран-при в номинации "Главные новости".
Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, получивший гран-при в номинации "Главные новости".