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https://sputnik-georgia.ru/20231020/283478904.html
Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали в минувший четверг. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T09:51+0400
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, андрей стенин
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, андрей стенин

Победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

09:51 20.10.2023 (обновлено: 16:13 20.10.2023)
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НовостиTelegram
Победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали в минувший четверг. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© photo : Alexey Orlov/Stenincontest

Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, победивший в номинации "Главные новости".

Снимок &quot;Зарево&quot;, работа Алексея Орлова, победивший в номинации &quot;Главные новости&quot;. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Alexey Orlov/Stenincontest

Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, победивший в номинации "Главные новости".

© photo : Ayman Yaqoob/Stenincontest

Снимок "Огненный шар", работа Аймана Якуба, занявший 1 место в номинации "Главные новости".

Снимок &quot;Огненный шар&quot;, работа Аймана Якуба, занявший 1 место в номинации &quot;Главные новости&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Ayman Yaqoob/Stenincontest

Снимок "Огненный шар", работа Аймана Якуба, занявший 1 место в номинации "Главные новости".

© photo : Fabrice Mbonankira/Stenincontest

Снимок "Спящие королевы" работа Фабриса Мбонанкира, занявший 2 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Снимок &quot;Спящие королевы&quot; работа Фабриса Мбонанкира, занявший 2 место в номинации &quot;Портрет. Герой нашего времени&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Fabrice Mbonankira/Stenincontest

Снимок "Спящие королевы" работа Фабриса Мбонанкира, занявший 2 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

© photo : Sergey Bobylev/Stenincontest

Снимок "Энергия победы" работа Сергея Бобылева, занявший 1 место в номинации "Спорт".

Снимок &quot;Энергия победы&quot; работа Сергея Бобылева, занявший 1 место в номинации &quot;Спорт&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Sergey Bobylev/Stenincontest

Снимок "Энергия победы" работа Сергея Бобылева, занявший 1 место в номинации "Спорт".

© photo : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

Снимок "Лилу – аутизм изнутри", работа Люси Одиен Дарас, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Снимок &quot;Лилу – аутизм изнутри&quot;, работа Люси Одиен Дарас, занявший 1 место в номинации &quot;Портрет. Герой нашего времени&quot;. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

Снимок "Лилу – аутизм изнутри", работа Люси Одиен Дарас, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

© photo : Adra Pallón/Stenincontest

Снимок "Демографическая эвтаназия", работа Адра Паллона, занявший 1 место в номинации "Моя Планета".

Снимок &quot;Демографическая эвтаназия&quot;, работа Адра Паллона, занявший 1 место в номинации &quot;Моя Планета&quot;. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Adra Pallón/Stenincontest

Снимок "Демографическая эвтаназия", работа Адра Паллона, занявший 1 место в номинации "Моя Планета".

© photo : Lambert Coleman/Stenincontest

Снимок "Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", работа Ламбера Колмана, занявший 2 место в номинации "Спорт".

Снимок &quot;Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков&quot;, работа Ламбера Колмана, занявший 2 место в номинации &quot;Спорт&quot;. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Lambert Coleman/Stenincontest

Снимок "Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", работа Ламбера Колмана, занявший 2 место в номинации "Спорт".

© photo : Sayan Adhikary/Stenincontest

Снимок "Умирающая традиция. Вид через окружность" работа Сайяна Адхикари, занявший 1 место в номинации "Моя Планета, одиночная фотография".

Снимок &quot;Умирающая традиция. Вид через окружность&quot; работа Сайяна Адхикари, занявший 1 место в номинации &quot;Моя Планета, одиночная фотография&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Sayan Adhikary/Stenincontest

Снимок "Умирающая традиция. Вид через окружность" работа Сайяна Адхикари, занявший 1 место в номинации "Моя Планета, одиночная фотография".

© photo : Giacomo d'Orlando/Stenincontest

Снимок "Симбиоз" работа Джакомо д'Орландо, занявший 2 место в номинации "Моя Планета".

Снимок &quot;Симбиоз&quot; работа Джакомо д&#x27;Орландо, занявший 2 место в номинации &quot;Моя Планета&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Giacomo d'Orlando/Stenincontest

Снимок "Симбиоз" работа Джакомо д'Орландо, занявший 2 место в номинации "Моя Планета".

© photo : Vera Vakulova/Stenincontest

Снимок "Северный морской путь", работа Веры Вакуловой, занявший 3 место в номинации "Моя Планета".

Снимок &quot;Северный морской путь&quot;, работа Веры Вакуловой, занявший 3 место в номинации &quot;Моя Планета&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Vera Vakulova/Stenincontest

Снимок "Северный морской путь", работа Веры Вакуловой, занявший 3 место в номинации "Моя Планета".

© photo : Taisiia Vorontsova/Stenincontest

Снимок "Нам нужно просто подождать", работа Таисии Воронцовой, занявший 2 место в номинации "Главные новости".

Снимок &quot;Нам нужно просто подождать&quot;, работа Таисии Воронцовой, занявший 2 место в номинации &quot;Главные новости&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Taisiia Vorontsova/Stenincontest

Снимок "Нам нужно просто подождать", работа Таисии Воронцовой, занявший 2 место в номинации "Главные новости".

© photo : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Снимок "Имаго", работа Владислава Некрасова, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Снимок &quot;Имаго&quot;, работа Владислава Некрасова, занявший 1 место в номинации &quot;Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Снимок "Имаго", работа Владислава Некрасова, занявший 1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© photo : Edgar Brechshanov/Stenincontest

Снимок "Борьба до последней капли", работа Эдгара Брещанова, занявший 1 место в номинации "Спорт, одиночная фотография".

Снимок &quot;Борьба до последней капли&quot;, работа Эдгара Брещанова, занявший 1 место в номинации &quot;Спорт, одиночная фотография&quot;. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Edgar Brechshanov/Stenincontest

Снимок "Борьба до последней капли", работа Эдгара Брещанова, занявший 1 место в номинации "Спорт, одиночная фотография".

© photo : Adra Pallón/Stenincontest

Снимок "Огонь и пепел", работа Адра Паллона, занявший 3 место в номинации "Главные новости".

Снимок &quot;Огонь и пепел&quot;, работа Адра Паллона, занявший 3 место в номинации &quot;Главные новости&quot;. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Adra Pallón/Stenincontest

Снимок "Огонь и пепел", работа Адра Паллона, занявший 3 место в номинации "Главные новости".

© photo : Alexei Orlov/Stenincontest

Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, получивший гран-при в номинации "Главные новости".

Снимок &quot;Зарево&quot;, работа Алексея Орлова, получивший гран-при в номинации &quot;Главные новости&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Alexei Orlov/Stenincontest

Снимок "Зарево", работа Алексея Орлова, получивший гран-при в номинации "Главные новости".

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