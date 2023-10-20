https://sputnik-georgia.ru/20231020/283497464.html

Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну

Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну

Люди на Украине и в Израиле могли бы жить и радоваться жизни. Но тогда бы дела у американского ВПК пошли плохо, а ведь это один из главных драйверов экономики... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T16:26+0400

2023-10-20T16:26+0400

2023-10-20T17:04+0400

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В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и Украины в 20:00 по Вашингтону — соответственно в четыре утра по Киеву. Американскую клиентелу в обеих странах интересовало тут одно: кому и сколько даст денег Белый дом, пишет автор РИА Новости. Дело в том, что с деньгами все очень непросто. Обострение палестино-израильского конфликта радикально раскололо американское общество. Никакого двухпартийного консенсуса по этой теме нет и не предвидится. Это поражает избирателей республиканцев — особенно простодушных религиозных жителей глубинки, которые привыкли считать Израиль волшебной Землей обетованной. Соответственно, Трамп и его однопартийцы набирают сейчас политические очки, доказывая, что Байден и демократы предают израильских союзников и тратят деньги на непонятную Украину вместо того, чтобы помогать ЦАХАЛ. За несколько дней оформился внятный политический запрос: взять деньги у украинцев и передать их Израилю. Все это происходит на фоне полномасштабного политического кризиса в США. На сегодняшний день конгресс практически не функционирует. Спикер ушел в отставку, нового выбрать никак не удается, а полномочия временного спикера очень ограничены — он, например, не может вести голосование по теме пакета помощи Украине. У Белого дома уже сформирован запрос о выделении из бюджета ста миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако принять его пока конгресс не может — мешают и политические разногласия, и техническая проблема с отсутствием постоянного спикера. Главный претендент на эту должность — Джим Джордан, верный сторонник Трампа, фанат Израиля и категорический противник помощи Украине. Как же продать рядовым американцам, замершим в ожидании обрушения своей экономики, необходимость новых военных расходов? Байден назвал их "разумными инвестициями", которые "принесут дивиденды будущим поколениям" американцев, и провел параллели со Второй мировой войной. Где-то мы это уже слышали, насчет инвестиций. Америка, мол, сплавит воюющим странам свое старое вооружение, это станет предлогом, чтобы раскрутить военно-промышленное производство, тогда у американцев будет высокооплачиваемая работа и страна расцветет, как в 1940-е. С максимальной возможной для американского политика откровенностью Байден намекнул, что войны за рубежом — это единственная возможность для американской экономики остаться на плаву. Вся байденовская риторика про "тирана Путина" и "террористов из ХАМАС" потребовалась для того, чтобы придать видимость морального обоснования абсолютно бесчеловечной логике. Израильтяне и украинцы должны убивать и погибать, чтобы у "Локхид Мартин" все было хорошо. У американцев это называется "разумные инвестиции". Это приносит дивиденды совершенно конкретным политикам, обладателям акций военно-промышленных корпораций. Люди на Украине и в Израиле могли бы жить и радоваться жизни. Но тогда бы дела у американского ВПК пошли плохо, а ведь это один из главных драйверов экономики США. Поэтому люди в этих странах обречены погибать. Зато акции "Локхид Мартин", падавшие на протяжении полугода, с седьмого октября — дня атаки ХАМАС на Израиль — пошли в рост и прибавили уже больше двадцати процентов. Последние несколько лет доказывают одну простую истину. Быть врагом США неприятно, но тут, по крайней мере, все риски понятны и их можно просчитать. А вот быть союзником США сегодня — это смертельно опасно. Поглядите на Германию. Не было вернее вассала у Вашингтона в Европе. И вот уже страна в рецессии, ее добивают санкции, задуманные как "антироссийские". Украина — любимый питомец Демпартии, родовая вотчина семейства Байденов. За последние полтора года страна потеряла десятки миллионов беженцами и около полумиллиона убитыми. Ее экономики больше не существует. И все это — погибшие израильтяне, погибшие украинцы — для их патронов лишь выгодные инвестиции. Когда же к союзникам США придет осознание того, в какой смертельный лохотрон их втянули?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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