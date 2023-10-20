https://sputnik-georgia.ru/20231020/arkhimandrita-obvinili-v-klevete-v-adres-mestoblyustitelya-katolikos-patriarkha-gruzii-283505103.html

Архимандрита обвинили в клевете в адрес местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии

Архимандрита обвинили в клевете в адрес местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии

Конфликт возник из-за обвинений архимандрита Мелкиседека насчет принадлежности обители архангелов в одном из сел региона Самегрело - Земо Сванети 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T18:56+0400

2023-10-20T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Члены Синода на заседании комиссии рассмотрели факт высказывания обвинений архимандрита обители архангелов села Менджи Мелкиседека (Микава) в адрес местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии Илии II владыки Шио касательно имущества. В своих постах в соцсетях архимандрит Мелкиседек выразил негодование в связи с тем, что владыка Шио якобы претендует на то, чтобы обитель архангелов была оформлена на Патриархию, а не на родственников святого отца Алексия Шушания, как указано в завещании. В патриархии Грузии отметили, что архимандрит признал свой проступок и в письменном виде извинился. Ранее архимандрит Мелкиседека заявил, что обитель и служащие там священники, монахи и монахини подчиняются Патриархии, но никто, в том числе и владыка Шио не имеет право отнять у них имущество, которое им принадлежит. Иеромонах Алексий Шушания (1852-1923 годы), причисленный к лику святых в 1891 году начал строительство кельи для монахов на так называемой горе архангелов в селе Менджи (регион Самегрело-Земо Сванети). Был отстроен старый, практически разрушенный храм архангелов. Вместе со своими учениками, матерью, сестрами и братом, которые также посвятили свою жизнь Богу и церковной жизни иеромонах Алексий продолжил свою деятельность в этом месте. В последние годы ему помогали двоюродные сестры Акепсима и Фасто. Архимандрит Мелкиседек утверждает, что перед смертью Алексий Шушания в своем завещании оставил обитель архангелов своим родственникам, которые продолжили его дело, отстраивали и приводили в порядок это место. По словам архимандрита, владыка Шио не признает завещание Алексия Шушания и якобы говорит, что он был написан им не в здравом уме. В Патриархии Грузии заявления архимандрита назвали клеветой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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