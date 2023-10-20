https://sputnik-georgia.ru/20231020/dialog-kak-forma-iskusstva---vyshel-film-o-vazhnosti-dialoga-na-evraziyskom-prostranstve-283474275.html

Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве

Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве

Государственный Эрмитаж – по сути главный герой фильма, ведь это живое воплощение "Диалога культур" 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Вышел фильм "Диалог" российского журналиста и режиссера документального кино Ашота Джазояна, в котором представители творческих профессий говорят о важности сохранения диалога между странами. В фильме представители разных национальностей, конфессий и культур, новое поколение молодежи из разных стран Евразии (Грузия, Армения, Сербия, Казахстан, Беларусь, Россия и т. д.), и директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский обсуждают важность диалога на Евразийском пространстве. Герои фильма говорят о том, как надо вести диалог сейчас, когда во всем мире отменяют русскую культуру, когда диалогу люди предпочитают войны памяти. В пример участники приводят Государственный Эрмитаж, музей, в котором диалог культур идет уже более двух с половиной веков. Эрмитаж по сути – главный герой фильма. Ведь это живое воплощение "Диалога культур" – это произведения искусства, это люди, это место действия форума. Поэтому мысли представителей разных национальностей и конфессий объединяет директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский. Фильм создан в рамках XVII Медиа-Форума "Диалог Культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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