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Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве
Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве
Государственный Эрмитаж – по сути главный герой фильма, ведь это живое воплощение "Диалога культур" 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Вышел фильм "Диалог" российского журналиста и режиссера документального кино Ашота Джазояна, в котором представители творческих профессий говорят о важности сохранения диалога между странами. В фильме представители разных национальностей, конфессий и культур, новое поколение молодежи из разных стран Евразии (Грузия, Армения, Сербия, Казахстан, Беларусь, Россия и т. д.), и директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский обсуждают важность диалога на Евразийском пространстве. Герои фильма говорят о том, как надо вести диалог сейчас, когда во всем мире отменяют русскую культуру, когда диалогу люди предпочитают войны памяти. В пример участники приводят Государственный Эрмитаж, музей, в котором диалог культур идет уже более двух с половиной веков. Эрмитаж по сути – главный герой фильма. Ведь это живое воплощение "Диалога культур" – это произведения искусства, это люди, это место действия форума. Поэтому мысли представителей разных национальностей и конфессий объединяет директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский. Фильм создан в рамках XVII Медиа-Форума "Диалог Культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве
11:10 20.10.2023 (обновлено: 11:18 20.10.2023)
Государственный Эрмитаж – по сути главный герой фильма, ведь это живое воплощение "Диалога культур"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Вышел фильм "Диалог" российского журналиста и режиссера документального кино Ашота Джазояна, в котором представители творческих профессий говорят о важности сохранения диалога между странами.
В фильме представители разных национальностей, конфессий и культур, новое поколение молодежи из разных стран Евразии (Грузия, Армения, Сербия, Казахстан, Беларусь, Россия и т. д.), и директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский обсуждают важность диалога на Евразийском пространстве.
"Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог. Поэтому надо говорить, говорить, говорить. Слушать и слышать друг друга. Поэтому в финале диалог не прекращается, а обещает, что продолжение следует", – говорят создатели.
Герои фильма говорят о том, как надо вести диалог сейчас, когда во всем мире отменяют русскую культуру, когда диалогу люди предпочитают войны памяти. В пример участники приводят Государственный Эрмитаж, музей, в котором диалог культур идет уже более двух с половиной веков.
Эрмитаж по сути – главный герой фильма. Ведь это живое воплощение "Диалога культур" – это произведения искусства, это люди, это место действия форума. Поэтому мысли представителей разных национальностей и конфессий объединяет директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский.
Фильм создан в рамках XVII Медиа-Форума "Диалог Культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае этого года.