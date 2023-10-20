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Грузинский "Черный лев" сыграет в новом сезоне Суперкубка Европы по регби

Грузинский "Черный лев" сыграет в новом сезоне Суперкубка Европы по регби

Групповой этап продлится три недели, и каждая команда сыграет по три игры 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" сыграет в новом сезоне Суперкубка Европы по регби, который стартует 4-5 ноября. В сезоне 2023 года Суперкубка Европы примут участие восемь команд. Если в предыдущих розыгрышах группы формировались по региональному принципу, то в этот раз команды будут распределены согласно рейтингу в двух последних розыгрышах. Двукратный победитель соревнований Европы по регби "Черный лев" попал в группу А. Готовить спортсменов из Грузии будет бывший главный тренер грузинской сборной Леван Маисашвили.Новый сезон стартует после окончания чемпионата мира и пройдет в ноябре-декабре. Групповой этап продлится три недели, и каждая команда сыграет по три игры: "Черный Лев" сыграет одну дома, а две – на выезде. Первый тур, 4-5 ноября Второй тур, 11-12 ноября Третий раунд, 18-19 ноября Полуфиналы состоятся 2-3 декабря, а финал 16-17 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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