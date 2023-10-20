https://sputnik-georgia.ru/20231020/kriminalnogo-avtoriteta-ubili-na-zapade-gruzii-283474658.html

"Криминального авторитета" убили на западе Грузии

"Криминального авторитета" убили на западе Грузии

Не исключено, что убийство было совершено из мести 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Криминальный авторитет" Коба Мепаришвили по прозвищу "Глухой" убит в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".По данным СМИ, имя Мепаришвили в прошлом связано с вооруженным нападением, и не исключено, что убийство было совершено из мести. Сообщается, что инцидент произошел накануне рядом с центральным стадионом.Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108, которая подразумевает умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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