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"Криминального авторитета" убили на западе Грузии
"Криминального авторитета" убили на западе Грузии
Не исключено, что убийство было совершено из мести 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T11:30+0400
2023-10-20T11:30+0400
2023-10-20T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Криминальный авторитет" Коба Мепаришвили по прозвищу "Глухой" убит в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".По данным СМИ, имя Мепаришвили в прошлом связано с вооруженным нападением, и не исключено, что убийство было совершено из мести. Сообщается, что инцидент произошел накануне рядом с центральным стадионом.Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108, которая подразумевает умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети
происшествия, грузия, новости, имерети
"Криминального авторитета" убили на западе Грузии
11:30 20.10.2023 (обновлено: 11:44 20.10.2023)
Не исключено, что убийство было совершено из мести
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Криминальный авторитет" Коба Мепаришвили по прозвищу "Глухой" убит в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, имя Мепаришвили в прошлом связано с вооруженным нападением, и не исключено, что убийство было совершено из мести.
Сообщается, что инцидент произошел накануне рядом с центральным стадионом.
Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108, которая подразумевает умышленное убийство.