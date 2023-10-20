https://sputnik-georgia.ru/20231020/narodnye-primety-na-trifonov-den-2023-chto-nelzya-delat-21-oktyabrya-283482206.html

Народные приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать 21 октября?

Народные приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать 21 октября?

Православная церковь 21 октября поминает Пелагию Антиохийскую, жившую в III веке, и преподобного Трифона, архимандрита Вятского Чудотворца, который скончался в... 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T13:38+0400

2023-10-20T13:38+0400

2023-10-20T13:55+0400

справки

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Народный праздник называют Трифонов день, или "Трифон и Пелагея", с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Трифонов день, о народных приметах 21 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Трифонов день ссориться и скандалить, а также сплетничать и обсуждать кого-то за его спиной – удача может отвернуться. Нельзя 21 октября разговаривать с незнакомыми людьми и приглашать малознакомых к себе домой – по приметам можно привлечь проблемы и неприятности в свою жизнь. Нежиться и лениться в Трифонов день нельзя – это плохая примета, привлекающая финансовые проблемы. Нельзя 21 октября рассказывать кому-либо плохие сны, увиденные накануне. Есть примета, что они обязательно сбудутся. По народным приметам ходить в лес в Трифонов день нельзя, особенно молодым девушкам – можно заблудиться и потерять дорогу домой. Народные приметы О приближении холода говорят громкие крики совы 21 октября, а если голубь прячет лапу в перья – это примета, что скоро ударят морозы. Погода ожидается солнечной и теплой, если в Трифонов день появится туманный круг около солнца, а если в кругах луна – это верная примета, что лето будет сухим. По народным приметам скоро наступят настоящие холода, если облака 21 октября располагаются низко. Зима предстоит суровая и снежная, если дерево дятел долбит, сдирая всю кору, начиная снизу вверх. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки