https://sputnik-georgia.ru/20231020/park-mziuri-v-tbilisi-stal-na-25-gektara-bolshe---otkrytie-otmetyat-kontsertom-283473929.html

Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом

Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом

На территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок и беседки 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T10:49+0400

2023-10-20T10:49+0400

2023-10-20T11:14+0400

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парк "мзиури"

каладзе - мэр "мечты"

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригласил жителей Тбилиси на концерт в честь открытия дополнительного пространства для отдыха у парка "Мзиури", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Концерт состоится 20 октября в 19:00 по тбилисскому времени. На концерте выступят популярные грузинские исполнители, среди них дуэт "Джорджия", Саломе Бакурадзе, Натия Думбадзе, "Мастер", Давид Гомартели, Салио, Ото Немсадзе и Ноа. Мэр рассказал, что на территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок с освещением, беседки, здесь также есть специальные места, где можно выгуливать животных. Для пикника выделено и озеленено огромное поле. "Я очень рад, что такие проекты добавляются к нашему городу – озелененные, приведенные в порядок, обновленные пространства. Как я сказал, это была частная собственность и, наверное, они думали, что здесь можно вести строительные работы, однако вы знаете нашу политику, подход и отношение к таким пространствами", – заявил Каладзе. Мэр отметил, что столичные власти максимально стараются вернуть такие территории, чтобы обустроить там парки и скверы. "Я думаю, что весной это место будет более красивым и озелененным, поскольку траву посадили недавно. Главное – беречь, ухаживать за всем этим и сохранить. Мы, конечно, продолжим осуществление таких проектов для нашего красивого города", – подчеркнул Каладзе. Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности. Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, каха каладзе, тбилиси, парк "мзиури", каладзе - мэр "мечты"