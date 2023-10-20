https://sputnik-georgia.ru/20231020/park-mziuri-v-tbilisi-stal-na-25-gektara-bolshe---otkrytie-otmetyat-kontsertom-283473929.html
Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом
Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом
На территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок и беседки 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T10:49+0400
2023-10-20T10:49+0400
2023-10-20T11:14+0400
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парк "мзиури"
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригласил жителей Тбилиси на концерт в честь открытия дополнительного пространства для отдыха у парка "Мзиури", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Концерт состоится 20 октября в 19:00 по тбилисскому времени. На концерте выступят популярные грузинские исполнители, среди них дуэт "Джорджия", Саломе Бакурадзе, Натия Думбадзе, "Мастер", Давид Гомартели, Салио, Ото Немсадзе и Ноа. Мэр рассказал, что на территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок с освещением, беседки, здесь также есть специальные места, где можно выгуливать животных. Для пикника выделено и озеленено огромное поле. "Я очень рад, что такие проекты добавляются к нашему городу – озелененные, приведенные в порядок, обновленные пространства. Как я сказал, это была частная собственность и, наверное, они думали, что здесь можно вести строительные работы, однако вы знаете нашу политику, подход и отношение к таким пространствами", – заявил Каладзе. Мэр отметил, что столичные власти максимально стараются вернуть такие территории, чтобы обустроить там парки и скверы. "Я думаю, что весной это место будет более красивым и озелененным, поскольку траву посадили недавно. Главное – беречь, ухаживать за всем этим и сохранить. Мы, конечно, продолжим осуществление таких проектов для нашего красивого города", – подчеркнул Каладзе. Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности. Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, каха каладзе, тбилиси, парк "мзиури", каладзе - мэр "мечты"
Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом
10:49 20.10.2023 (обновлено: 11:14 20.10.2023)
На территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок и беседки
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригласил жителей Тбилиси на концерт в честь открытия дополнительного пространства для отдыха у парка "Мзиури", сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Концерт состоится 20 октября в 19:00 по тбилисскому времени.
"Приблизительно около 2,5 гектара территории добавляется к парку "Мзиури", что очень хорошо. В связи с этим у нас будет концерт и я хочу всех вас пригласить... Приходите вместе с вашими семьями и друзьями", – заявил Каладзе.
На концерте выступят популярные грузинские исполнители, среди них дуэт "Джорджия", Саломе Бакурадзе, Натия Думбадзе, "Мастер", Давид Гомартели, Салио, Ото Немсадзе и Ноа.
Мэр рассказал, что на территории парка появилось пространство для тренажеров, тропинки для прогулок с освещением, беседки, здесь также есть специальные места, где можно выгуливать животных. Для пикника выделено и озеленено огромное поле.
"Я очень рад, что такие проекты добавляются к нашему городу – озелененные, приведенные в порядок, обновленные пространства. Как я сказал, это была частная собственность и, наверное, они думали, что здесь можно вести строительные работы, однако вы знаете нашу политику, подход и отношение к таким пространствами", – заявил Каладзе.
Мэр отметил, что столичные власти максимально стараются вернуть такие территории, чтобы обустроить там парки и скверы.
"Я думаю, что весной это место будет более красивым и озелененным, поскольку траву посадили недавно. Главное – беречь, ухаживать за всем этим и сохранить. Мы, конечно, продолжим осуществление таких проектов для нашего красивого города", – подчеркнул Каладзе.
Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности. Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.