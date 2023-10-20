https://sputnik-georgia.ru/20231020/spros-na-kvartiry-v-batumi-snizilsya--novoe-issledovanie-283470211.html

Спрос на квартиры в Батуми снизился – новое исследование

Спрос на квартиры в Батуми снизился – новое исследование

Цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 7% и составила 940 долларов за квадратный метр 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число сделок купли-продажи жилья на черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в сентябре 2023 года снизилось на 31%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, продано 1,2 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости в Батуми, в сентябре объем рынка сократился на 30% и составил 53 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 32%, старых квартир – на 20%. В целом, в третьем квартале число сделок с недвижимостью в Батуми снизилось на 18%, по сравнению с третьим кварталом 2022 года, продано 3,8 тысячи квартир. В июле-сентябре объем рынка сократился на 19% и составил 164 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 18%, старых квартир – на 23%. Между тем, средневзвешенная цена квартир новостройки в Батуми в третьем квартале выросла на 15% и составила 969 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 7% и составила 711 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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