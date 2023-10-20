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"Страна, наполненная сюрпризов" – в Германии посвятили статью Грузии
"Страна, наполненная сюрпризов" – в Германии посвятили статью Грузии
В статье детально описаны традиции грузинского застолья и приготовления блюд 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T12:12+0400
2023-10-20T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Немецкая туристическая платформа Willy Scharnow Foundation for Tourism посвятила статью Грузии, назвав ее страной, полной сюрпризов, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Сотрудники одной из самых старых и известных турплатформ Германии побывали в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках ознакомительного тура. Тут же отмечено, что грузины гордятся тем, что Грузия считается родиной вина. Немецкие туроператоры назвали грузинскую кухню многообразной, детально описали традиции грузинского застолья и приготовления блюд. В статью также попал пещерный город Уплисцихе в регионе Шида Картли."Он до сих пор удивляет посетителей своими пещерами, украшенными потолками и подземными дорогами", – подчеркнуто в статье. Немецкие туроператоры также рассказали об экстремальном туристическом развлечении – джомардоба (спуск по горной речке, рафтинг – ред.). Этот вид спорта проводится в Боржомском ущелье и привлекает многих туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, туризм, германия
"Страна, наполненная сюрпризов" – в Германии посвятили статью Грузии
12:12 20.10.2023 (обновлено: 13:22 20.10.2023)
В статье детально описаны традиции грузинского застолья и приготовления блюд
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Немецкая туристическая платформа Willy Scharnow Foundation for Tourism посвятила статью Грузии, назвав ее страной, полной сюрпризов, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Сотрудники одной из самых старых и известных турплатформ Германии побывали в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках ознакомительного тура.
"Грузинская азбука одна из самых древних в мире и с 2014 года является частью культурного наследия ЮНЕСКО. Грузинское вино начали изготавливать восемь тысяч лет назад в глиняном сосуде формы яйца, его называют "квеври", и для правильного хранения вина он помещен в землю", – говорится в статье.
Тут же отмечено, что грузины гордятся тем, что Грузия считается родиной вина. Немецкие туроператоры назвали грузинскую кухню многообразной, детально описали традиции грузинского застолья и приготовления блюд.
В статью также попал пещерный город Уплисцихе в регионе Шида Картли.
"Он до сих пор удивляет посетителей своими пещерами, украшенными потолками и подземными дорогами", – подчеркнуто в статье.
Немецкие туроператоры также рассказали об экстремальном туристическом развлечении – джомардоба (спуск по горной речке, рафтинг – ред.). Этот вид спорта проводится в Боржомском ущелье и привлекает многих туристов.