https://sputnik-georgia.ru/20231020/strana-napolnennaya-syurprizami---v-germanii-posvyatili-statyu-gruzii-283475897.html

"Страна, наполненная сюрпризов" – в Германии посвятили статью Грузии

"Страна, наполненная сюрпризов" – в Германии посвятили статью Грузии

В статье детально описаны традиции грузинского застолья и приготовления блюд 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Немецкая туристическая платформа Willy Scharnow Foundation for Tourism посвятила статью Грузии, назвав ее страной, полной сюрпризов, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Сотрудники одной из самых старых и известных турплатформ Германии побывали в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма в рамках ознакомительного тура. Тут же отмечено, что грузины гордятся тем, что Грузия считается родиной вина. Немецкие туроператоры назвали грузинскую кухню многообразной, детально описали традиции грузинского застолья и приготовления блюд. В статью также попал пещерный город Уплисцихе в регионе Шида Картли."Он до сих пор удивляет посетителей своими пещерами, украшенными потолками и подземными дорогами", – подчеркнуто в статье. Немецкие туроператоры также рассказали об экстремальном туристическом развлечении – джомардоба (спуск по горной речке, рафтинг – ред.). Этот вид спорта проводится в Боржомском ущелье и привлекает многих туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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