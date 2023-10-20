https://sputnik-georgia.ru/20231020/strogo-po-faktu-s-onufrienko-udar-po-bolnitse-v-gaze-i-yadernye-provokatsii-ssha--283473459.html

Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США

Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США

Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T09:59+0400

2023-10-20T09:59+0400

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В чем цель активных действий России под Авдеевкой? Почему Израиль отказал президенту Украины в визите? Зачем американцы готовят свои ядерные испытания? Обо всем этом поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".

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