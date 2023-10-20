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Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США
Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T09:59+0400
2023-10-20T09:59+0400
2023-10-20T09:59+0400
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В чем цель активных действий России под Авдеевкой? Почему Израиль отказал президенту Украины в визите? Зачем американцы готовят свои ядерные испытания? Обо всем этом поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, россия, в мире, сша, израиль, украина, sputnik, видео
мультимедиа, россия, в мире, сша, израиль, украина, sputnik, видео
Строго по факту с Онуфриенко: удар по больнице в Газе и ядерные провокации США
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
В чем цель активных действий России под Авдеевкой? Почему Израиль отказал президенту Украины в визите? Зачем американцы готовят свои ядерные испытания?
Обо всем этом поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".