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Уровень Каспийского моря продолжает падать
Уровень Каспийского моря продолжает падать
В настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана) 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T20:28+0400
2023-10-20T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщила, что за последние 10 лет уровень Каспийского моря понизился на 114 сантиметров, сообщил Sputnik Азербайджан.По ее словам, в настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана).Замминистра напомнила, что по инициативе Азербайджана в октябре прошлого года состоялась конференция, посвященная этому вопросу."Второго ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. Участники конференции обсудят эту проблему", – сказала Тагиева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, общество, азербайджан, каспийский регион
Уровень Каспийского моря продолжает падать
20:28 20.10.2023 (обновлено: 20:34 20.10.2023)
В настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана)
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщила, что за последние 10 лет уровень Каспийского моря понизился на 114 сантиметров, сообщил Sputnik Азербайджан
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По ее словам, в настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана).
"За последние пять лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны", – сказала Тагиева.
Замминистра напомнила, что по инициативе Азербайджана в октябре прошлого года состоялась конференция, посвященная этому вопросу.
"Второго ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. Участники конференции обсудят эту проблему", – сказала Тагиева.