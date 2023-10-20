https://sputnik-georgia.ru/20231020/uroven-kaspiyskogo-morya-prodolzhaet-padat-283507053.html

Уровень Каспийского моря продолжает падать

Уровень Каспийского моря продолжает падать

В настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана) 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщила, что за последние 10 лет уровень Каспийского моря понизился на 114 сантиметров, сообщил Sputnik Азербайджан.По ее словам, в настоящее время уровень Каспия находится примерно на 27-28 м ниже балтийского стандарта (уровня океана).Замминистра напомнила, что по инициативе Азербайджана в октябре прошлого года состоялась конференция, посвященная этому вопросу."Второго ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. Участники конференции обсудят эту проблему", – сказала Тагиева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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