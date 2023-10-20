https://sputnik-georgia.ru/20231020/v-gruzii-mogut-vvesti-obyazatelnyy-perekhod-na-zimnie-shiny-283508307.html

В Грузии могут ввести обязательный переход на зимние шины

В Грузии могут ввести обязательный переход на зимние шины

Обязательным использование зимних шин будет только в конкретных зонах и на конкретных трассах страны 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Переход в зимний период на зимние шины и наличие противоскользящих цепей могут стать в Грузии обязательными, сообщает Первый канал. По данным телеканала, инициатором поправок в Кодекс административных нарушений выступает правительство. На сегодняшний день отсутствие зимних шин в Грузии не является нарушением, однако полиция может не пропустить автомобиль с несоответствующими шинами на горных дорогах. По предварительным данным, штраф за подобное нарушение составит 100 лари, а также повлечет снятие 5 баллов с прав водителя. Кроме того, полиция получит право конфисковать автомобиль на штрафную стоянку в случае нарушения правил. Другие подробности проекта станут известны после того, как инициативу зарегистрирует бюро парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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