https://sputnik-georgia.ru/20231020/v-gruzii-mogut-vvesti-obyazatelnyy-perekhod-na-zimnie-shiny-283508307.html
В Грузии могут ввести обязательный переход на зимние шины
В Грузии могут ввести обязательный переход на зимние шины
Обязательным использование зимних шин будет только в конкретных зонах и на конкретных трассах страны 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T21:26+0400
2023-10-20T21:26+0400
2023-10-20T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Переход в зимний период на зимние шины и наличие противоскользящих цепей могут стать в Грузии обязательными, сообщает Первый канал. По данным телеканала, инициатором поправок в Кодекс административных нарушений выступает правительство. На сегодняшний день отсутствие зимних шин в Грузии не является нарушением, однако полиция может не пропустить автомобиль с несоответствующими шинами на горных дорогах. По предварительным данным, штраф за подобное нарушение составит 100 лари, а также повлечет снятие 5 баллов с прав водителя. Кроме того, полиция получит право конфисковать автомобиль на штрафную стоянку в случае нарушения правил. Другие подробности проекта станут известны после того, как инициативу зарегистрирует бюро парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили, парламент грузии
грузия, новости, общество, автомобили, парламент грузии
В Грузии могут ввести обязательный переход на зимние шины
21:26 20.10.2023 (обновлено: 21:29 20.10.2023)
Обязательным использование зимних шин будет только в конкретных зонах и на конкретных трассах страны
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Переход в зимний период на зимние шины и наличие противоскользящих цепей могут стать в Грузии обязательными, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, инициатором поправок в Кодекс административных нарушений выступает правительство.
На сегодняшний день отсутствие зимних шин в Грузии не является нарушением, однако полиция может не пропустить автомобиль с несоответствующими шинами на горных дорогах.
При этом обязательным использование зимних шин будет будет только в конкретных зонах и на конкретных трассах страны.
По предварительным данным, штраф за подобное нарушение составит 100 лари, а также повлечет снятие 5 баллов с прав водителя.
Кроме того, полиция получит право конфисковать автомобиль на штрафную стоянку в случае нарушения правил.
Другие подробности проекта станут известны после того, как инициативу зарегистрирует бюро парламента.