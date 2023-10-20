https://sputnik-georgia.ru/20231020/v-gruzii-potepleet--prognoz-sinoptikov-na-blizhayshie-dni-283499040.html

В Грузии потеплеет – прогноз синоптиков на ближайшие дни

В Грузии потеплеет – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов тепла 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Теплая погода без осадков ждет жителей и гостей Грузии в течение последующих нескольких дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 20-22 октября температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 21-22 октября ожидается +26...+28 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) температура воздуха прогреется до +23...+25 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) температура воздуха достигнет +20...+22 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также ожидается теплая погода, +23...+25 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) сохранится теплая погода и температура воздуха составит +22...+24 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается +21...+23 градуса тепла. В высокогорье Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) температура воздуха прогреется до +6...+18 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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