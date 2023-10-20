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Видеоролик о Грузии победил на конкурсе Всемирной туристской организации
Видеоролик о Грузии победил на конкурсе Всемирной туристской организации
В видеоролике рассказывается, что гость в Грузии – это посланник Бога 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T15:19+0400
2023-10-20T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Видеоролик "Гость", рассказывающий о гостеприимстве Грузии, стал победителем конкурса Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Видеоролик о турпотенциале Грузии признали лучшим клипом Европейского региона. Клип победил в номинации Tourism and the Decade of Action. Решение было принято в рамках заседания исполнительного совета UNWTO, прошедшего в Узбекистане. В видеоролике рассказывается, что гость в Грузии – это посланник Бога. Клип повествует о том, как в Грузии встречают и принимают гостей. Слоган видеоролика "Стань гостем Грузии – великие истории гарантированы". Государствам-членам ООН было предложено представить свои видеоролики, а жюри, состоящее из ведущих специалистов СМИ и туризма, оценивало их на основе того, насколько хорошо они передали положительное влияние сферы туризма. Победителями 2023 года конкурса UNWTO в разных номинациях стали: Гамбия, Панама, Филиппины, Грузия, Оман, Кения, Швейцария и Египет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Видеоролик о Грузии победил на конкурсе Всемирной туристской организации
15:19 20.10.2023 (обновлено: 15:42 20.10.2023)
В видеоролике рассказывается, что гость в Грузии – это посланник Бога
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Видеоролик "Гость", рассказывающий о гостеприимстве Грузии, стал победителем конкурса Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Видеоролик о турпотенциале Грузии признали лучшим клипом Европейского региона. Клип победил в номинации Tourism and the Decade of Action. Решение было принято в рамках заседания исполнительного совета UNWTO, прошедшего в Узбекистане.
В видеоролике рассказывается, что гость в Грузии – это посланник Бога. Клип повествует о том, как в Грузии встречают и принимают гостей. Слоган видеоролика "Стань гостем Грузии – великие истории гарантированы".
Государствам-членам ООН было предложено представить свои видеоролики, а жюри, состоящее из ведущих специалистов СМИ и туризма, оценивало их на основе того, насколько хорошо они передали положительное влияние сферы туризма.
Победителями 2023 года конкурса UNWTO в разных номинациях стали: Гамбия, Панама, Филиппины, Грузия, Оман, Кения, Швейцария и Египет.