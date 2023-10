Видеоролик о Грузии победил на конкурсе Всемирной туристской организации

https://sputnik-georgia.ru/20231020/videorolik-o-gruzii-pobedil-na-konkurse-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-283496712.html

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Видеоролик "Гость", рассказывающий о гостеприимстве Грузии, стал победителем конкурса Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Видеоролик о турпотенциале Грузии признали лучшим клипом Европейского региона. Клип победил в номинации Tourism and the Decade of Action. Решение было принято в рамках заседания исполнительного совета UNWTO, прошедшего в Узбекистане. В видеоролике рассказывается, что гость в Грузии – это посланник Бога. Клип повествует о том, как в Грузии встречают и принимают гостей. Слоган видеоролика "Стань гостем Грузии – великие истории гарантированы". Государствам-членам ООН было предложено представить свои видеоролики, а жюри, состоящее из ведущих специалистов СМИ и туризма, оценивало их на основе того, насколько хорошо они передали положительное влияние сферы туризма. Победителями 2023 года конкурса UNWTO в разных номинациях стали: Гамбия, Панама, Филиппины, Грузия, Оман, Кения, Швейцария и Египет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

