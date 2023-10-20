https://sputnik-georgia.ru/20231020/vkusnyy-tbilisi-festival-strit-fuda-proydet-v-parke-deda-ena-283497862.html

Вкусный Тбилиси: фестиваль стрит-фуда пройдет в парке Деда Эна

Вкусный Тбилиси: фестиваль стрит-фуда пройдет в парке Деда Эна

Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на приятное мероприятие 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Фестиваль стрит-фуда и музыки "Попробуй вкус Тбилиси" пройдет в парке Деда Эна 21-22 и 28-29 октября, говорится в сообщении организаторов. Фестиваль традиционно проводится в осенние теплые дни. Гости смогут попробовать вкусности, послушать музыку и провести время в приятной обстановке. Помимо еды, на фестивале можно будет попробовать натуральное грузинское вино, пиво и сидр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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