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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T09:01+0400
2023-10-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,3 миллиарда долларов, что на 18,2% больше данных за девять месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что на 22,3% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-сентябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 164,4%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки – 41%, а также спиртных напитков – 36,6%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,6%, медных руд и концентратов – на 41,8%, а также азотных удобрений – на 40,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 102,2%, тракторов – почти на 80%, грузовых авто – 63,2%, а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей – на 38,3%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 61,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,1%, а также вычислительных машин и их блоков– на 12%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2023 года составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 20.10.2023
© photo: Sputnik / StringerПотийский порт
Потийский порт - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,3 миллиарда долларов, что на 18,2% больше данных за девять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-сентябрь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

4 607,4

12,7

Импорт

11 303,4

18,2

Всего

15 910.8

16,5

Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что на 22,3% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 566,1

164,4

Медные руды и концентраты

438,1

-41,8

Вино

193,5

11,7

Ферросплавы

140,1

-67,6

Спиртные напитки

131,4

36,6

В январе-сентябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 164,4%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки – 41%, а также спиртных напитков – 36,6%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,6%, медных руд и концентратов – на 41,8%, а также азотных удобрений – на 40,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 282,5

102,2

Нефтепродукты

816,4

-20,1

Лекарства

392,4

32,5

Газ

321,2

10,0

Телефонные аппараты

269,1

35,5

За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 102,2%, тракторов – почти на 80%, грузовых авто – 63,2%, а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей – на 38,3%.
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 61,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,1%, а также вычислительных машин и их блоков– на 12%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2023 года составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2023 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 195,7

7,8

Россия

1 876,0

9,8

США

1 471,8

56,5

Китай

1 257,2

-10,5

Азербайджан

1 084,0

12,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
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