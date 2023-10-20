https://sputnik-georgia.ru/20231020/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-283470352.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T09:01+0400

2023-10-20T09:01+0400

2023-10-20T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,3 миллиарда долларов, что на 18,2% больше данных за девять месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что на 22,3% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-сентябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 164,4%, воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки – 41%, а также спиртных напитков – 36,6%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,6%, медных руд и концентратов – на 41,8%, а также азотных удобрений – на 40,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – на 102,2%, тракторов – почти на 80%, грузовых авто – 63,2%, а также сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей – на 38,3%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 61,4%, нефти и нефтепродуктов – на 20,1%, а также вычислительных машин и их блоков– на 12%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2023 года составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"