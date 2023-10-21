https://sputnik-georgia.ru/20231021/aviakompaniya-s-bolshoy-istoriey--georgian-airways-otprazdnovala-30-letie-283515722.html
Авиакомпания с большой историей: Georgian Airways отпраздновала 30-летие
Авиакомпания с большой историей: Georgian Airways отпраздновала 30-летие
В 1999 году авиакомпания, созданная в 1993 году, стала национальным авиаперевозчиком Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T13:40+0400
2023-10-21T13:40+0400
2023-10-21T13:40+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways отпраздновала 30-летний юбилей, с праздником сотрудников компании поздравил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В своей речи Давиташвили уделил особое внимание заслугам авиакомпании в плане развития национальной авиации Грузии, в том числе в подготовке квалифицированных кадров. Компания подготовила более 570 специалистов: пилотов, инженеров, техников, отметил министр. Давиташвили добавил, что сфера грузинской авиации успешно переживает процесс полного восстановления. По его словам, в январе-сентябре 2023 года пассажиропоток аэропортов Грузии превысил допандемийный уровень на 9%. Авиакомпания Georgian Airways (Airzena) была создана в сентябре 1993 года. В 1999 году авиакомпания стала национальным авиаперевозчиком Грузии. Флот Georgian Airways состоит из среднемагистральных самолетов BOEING737 и CRJ. Основная база авиакомпании находится в Тбилисском международном аэропорту. Основателем Georgian Airways является Тамаз Гаиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт
Авиакомпания с большой историей: Georgian Airways отпраздновала 30-летие
В 1999 году авиакомпания, созданная в 1993 году, стала национальным авиаперевозчиком Грузии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways отпраздновала 30-летний юбилей, с праздником сотрудников компании поздравил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
В своей речи Давиташвили уделил особое внимание заслугам авиакомпании в плане развития национальной авиации Грузии, в том числе в подготовке квалифицированных кадров.
"Отрадно, что в сложной сфере авиации у нас есть компания-флагман с 30-летней историей работы. За этот период компания пережила немало шквалов, но хотелось бы обратить особое внимание на заслуги авиакомпании в плане развития грузинской авиации. Большинство специалистов, работающих в авиационной сфере в Грузии, получили свой профессиональный опыт в Georgian Airways", – сказал Леван Давиташвили.
Компания подготовила более 570 специалистов: пилотов, инженеров, техников, отметил министр.
Давиташвили добавил, что сфера грузинской авиации успешно переживает процесс полного восстановления. По его словам, в январе-сентябре 2023 года пассажиропоток аэропортов Грузии превысил допандемийный уровень на 9%.
Авиакомпания Georgian Airways (Airzena) была создана в сентябре 1993 года. В 1999 году авиакомпания стала национальным авиаперевозчиком Грузии. Флот Georgian Airways состоит из среднемагистральных самолетов BOEING737 и CRJ. Основная база авиакомпании находится в Тбилисском международном аэропорту. Основателем Georgian Airways является Тамаз Гаиашвили.