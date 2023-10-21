https://sputnik-georgia.ru/20231021/aviakompaniya-s-bolshoy-istoriey--georgian-airways-otprazdnovala-30-letie-283515722.html

Авиакомпания с большой историей: Georgian Airways отпраздновала 30-летие

Авиакомпания с большой историей: Georgian Airways отпраздновала 30-летие

В 1999 году авиакомпания, созданная в 1993 году, стала национальным авиаперевозчиком Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T13:40+0400

2023-10-21T13:40+0400

2023-10-21T13:40+0400

грузия

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леван давиташвили

georgian airways

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways отпраздновала 30-летний юбилей, с праздником сотрудников компании поздравил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В своей речи Давиташвили уделил особое внимание заслугам авиакомпании в плане развития национальной авиации Грузии, в том числе в подготовке квалифицированных кадров. Компания подготовила более 570 специалистов: пилотов, инженеров, техников, отметил министр. Давиташвили добавил, что сфера грузинской авиации успешно переживает процесс полного восстановления. По его словам, в январе-сентябре 2023 года пассажиропоток аэропортов Грузии превысил допандемийный уровень на 9%. Авиакомпания Georgian Airways (Airzena) была создана в сентябре 1993 года. В 1999 году авиакомпания стала национальным авиаперевозчиком Грузии. Флот Georgian Airways состоит из среднемагистральных самолетов BOEING737 и CRJ. Основная база авиакомпании находится в Тбилисском международном аэропорту. Основателем Georgian Airways является Тамаз Гаиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт