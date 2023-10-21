https://sputnik-georgia.ru/20231021/delovye-zhenschiny-gruzii-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-vystavke---video-283522338.html

Деловые женщины Грузии представили свою продукцию на выставке – видео

Деловые женщины Грузии представили свою продукцию на выставке – видео

В Тбилиси проходит первая выставка-продажа продукции, созданной женщинами. Цель мероприятия – популяризация женского предпринимательства. Подробнее – смотрите... 21.10.2023, Sputnik Грузия

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Выставка должна помочь женщинам установить новые деловые связи, найти выход к новым рынкам, встретить новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми будет перспективным.Выставка-продажа, в которой участвует более 160 женщин-предпринимателей, будет проходить два дня. На выставке представлены украшения, продукты питания, изделия ручной работы, декор и мебель, косметика и сувениры.

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