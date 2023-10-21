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Деловые женщины Грузии представили свою продукцию на выставке – видео
Деловые женщины Грузии представили свою продукцию на выставке – видео
В Тбилиси проходит первая выставка-продажа продукции, созданной женщинами. Цель мероприятия – популяризация женского предпринимательства. Подробнее – смотрите... 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T21:21+0400
2023-10-21T21:21+0400
2023-10-21T21:51+0400
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Выставка должна помочь женщинам установить новые деловые связи, найти выход к новым рынкам, встретить новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми будет перспективным.Выставка-продажа, в которой участвует более 160 женщин-предпринимателей, будет проходить два дня. На выставке представлены украшения, продукты питания, изделия ручной работы, декор и мебель, косметика и сувениры.
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видео, видео-новости из грузии, грузия, мультимедиа, за права женщин грузии, женщины, бизнес, выставка, выставка-продажа, видео
видео, видео-новости из грузии, грузия, мультимедиа, за права женщин грузии, женщины, бизнес, выставка, выставка-продажа, видео
Деловые женщины Грузии представили свою продукцию на выставке – видео
21:21 21.10.2023 (обновлено: 21:51 21.10.2023)
В Тбилиси проходит первая выставка-продажа продукции, созданной женщинами. Цель мероприятия – популяризация женского предпринимательства. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Выставка должна помочь женщинам установить новые деловые связи, найти выход к новым рынкам, встретить новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми будет перспективным.
Выставка-продажа, в которой участвует более 160 женщин-предпринимателей, будет проходить два дня. На выставке представлены украшения, продукты питания, изделия ручной работы, декор и мебель, косметика и сувениры.