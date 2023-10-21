https://sputnik-georgia.ru/20231021/ekspertnoe-soobschestvo-gruzii-obsudilo-riski-povtoreniya-maydana---video-283522869.html

Экспертное сообщество Грузии обсудило риски повторения "Майдана" – видео

Экспертное сообщество Грузии обсудило риски повторения "Майдана" – видео

Заседание консультативного совета "Антимайдан" состоялось в городе Мцхета. Встреча была организована партией "Консервативное движение Грузии". Подробности – в... 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T21:34+0400

2023-10-21T21:34+0400

2023-10-21T21:53+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

майдан

евромайдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/15/283522463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a85170c90996f88a1f47c58a5db541a0.jpg

Политологи и представители экспертного сообщества Грузии собрались на одной площадке, чтобы обсудить риски, которые стоят перед страной и наметить пути для предотвращения трагических для государства событий.По словам специалистов, Грузия стоит перед риском повторения событий украинского "Майдана", поэтому должна быть проведена информационная кампания среди населения во избежание непоправимых событий для будущего страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, майдан, евромайдан, видео