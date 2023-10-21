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Экспертное сообщество Грузии обсудило риски повторения "Майдана" – видео
Экспертное сообщество Грузии обсудило риски повторения "Майдана" – видео
Заседание консультативного совета "Антимайдан" состоялось в городе Мцхета. Встреча была организована партией "Консервативное движение Грузии". Подробности – в... 21.10.2023, Sputnik Грузия
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Политологи и представители экспертного сообщества Грузии собрались на одной площадке, чтобы обсудить риски, которые стоят перед страной и наметить пути для предотвращения трагических для государства событий.По словам специалистов, Грузия стоит перед риском повторения событий украинского "Майдана", поэтому должна быть проведена информационная кампания среди населения во избежание непоправимых событий для будущего страны.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, майдан, евромайдан, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, майдан, евромайдан, видео

Экспертное сообщество Грузии обсудило риски повторения "Майдана" – видео

21:34 21.10.2023 (обновлено: 21:53 21.10.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Заседание консультативного совета "Антимайдан" состоялось в городе Мцхета. Встреча была организована партией "Консервативное движение Грузии". Подробности – в видео Sputnik Грузия
Политологи и представители экспертного сообщества Грузии собрались на одной площадке, чтобы обсудить риски, которые стоят перед страной и наметить пути для предотвращения трагических для государства событий.

По словам специалистов, Грузия стоит перед риском повторения событий украинского "Майдана", поэтому должна быть проведена информационная кампания среди населения во избежание непоправимых событий для будущего страны.
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