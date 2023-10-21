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Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в воровстве
Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в воровстве
Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T11:40+0400
2023-10-21T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полицейские в Польше задержали гражданина Грузии по обвинению в воровстве, говорится в сообщении на сайте МВД Польши. Согласно данным следствия, мужчина обвиняется в том, что специально проколол колеса автомобиля женщине, а когда она вышла проверить состояние машины, украл из автомобиля крупную сумму денег. Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии. В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, польша, варшава
грузия, происшествия, новости, польша, варшава
Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в воровстве
Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полицейские в Польше задержали гражданина Грузии по обвинению в воровстве, говорится в сообщении на сайте МВД Польши.
Согласно данным следствия, мужчина обвиняется в том, что специально проколол колеса автомобиля женщине, а когда она вышла проверить состояние машины, украл из автомобиля крупную сумму денег.
Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.