https://sputnik-georgia.ru/20231021/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-po-obvineniyu-v-vorovstve-283512030.html

Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в воровстве

Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в воровстве

Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полицейские в Польше задержали гражданина Грузии по обвинению в воровстве, говорится в сообщении на сайте МВД Польши. Согласно данным следствия, мужчина обвиняется в том, что специально проколол колеса автомобиля женщине, а когда она вышла проверить состояние машины, украл из автомобиля крупную сумму денег. Обвиняемого вычислили благодаря камерам наблюдения и задержали в Варшаве, когда он вернулся в Польшу из Грузии. В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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