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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 88,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 61,1 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, почти 48 тысяч тонн натурального виноградного вина, 36,4 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 674,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 370,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 141,7 тысячи тонн пшеницы и меслин, 79 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также до 61 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

09:01 21.10.2023
© photo: Sputnik / StringerГрузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

511,8

10,3

Импорт

1 364,3

9,7

Всего

1 876,0

9,8

За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 88,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 61,1 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, почти 48 тысяч тонн натурального виноградного вина, 36,4 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-сентябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

129,1

18,0

Легковые автомобили

66,9

46,2

Минеральные воды

48,5

40,4

Газированные напитки

47,8

85,8

Ферросплавы

45,7

-56,6

Из России завезли 674,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 370,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 141,7 тысячи тонн пшеницы и меслин, 79 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также до 61 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

477,6

11,1

Газ

98,7

111,9

Бутылки и стеклянная тара

38,2

53,4

Пшеница

37,8

5,5

Прутки из углеродистой стали

36,2

72,8

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
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