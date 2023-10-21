https://sputnik-georgia.ru/20231021/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-283511350.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T09:01+0400
2023-10-21T09:01+0400
2023-10-21T09:01+0400
грузия
экономика
россия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 88,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 61,1 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, почти 48 тысяч тонн натурального виноградного вина, 36,4 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 674,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 370,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 141,7 тысячи тонн пшеницы и меслин, 79 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также до 61 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_340ee995c1002fb12a23a8865a1c6a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-сентябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
511,8
10,3
Импорт
1 364,3
9,7
Всего
1 876,0
9,8
За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 88,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 61,1 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, почти 48 тысяч тонн натурального виноградного вина, 36,4 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-сентябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
129,1
18,0
Легковые автомобили
66,9
46,2
Минеральные воды
48,5
40,4
Газированные напитки
47,8
85,8
Ферросплавы
45,7
-56,6
Из России завезли 674,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 370,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 141,7 тысячи тонн пшеницы и меслин, 79 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также до 61 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-сентябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
477,6
11,1
Газ
98,7
111,9
Бутылки и стеклянная тара
38,2
53,4
Пшеница
37,8
5,5
Прутки из углеродистой стали
36,2
72,8
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.