https://sputnik-georgia.ru/20231021/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-283511350.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". За отчетный период из Грузии в РФ вывезли 88,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 61,1 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, почти 48 тысяч тонн натурального виноградного вина, 36,4 тысячи тонн ферросплавов, а также 4,9 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 674,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 370,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 141,7 тысячи тонн пшеницы и меслин, 79 тысяч тонн бутылок и стеклянных тар, а также до 61 тысячи тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"