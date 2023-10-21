https://sputnik-georgia.ru/20231021/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-oktyabrya-2023-283509925.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 октября 2023

Какой сегодня церковный праздник: 21 октября 2023

По православному церковному календарю 21 октября отмечают день памяти святых Пелагии, Таисии и других 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T01:01+0400

2023-10-21T01:01+0400

2023-10-21T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252274668_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_62b7fd8f6c985ad951a3ab6cb5682832.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пелагия АнтиохийскаяПо церковному календарю 21 октября поминают преподобную Пелагию, обращенную в истинную веру святым Нонном, епископом Эдесским.До крещения преподобная возглавляла танцовщиц Антиохии Палестинской, проводя жизнь в праздности и блуде. Как-то роскошно одетая Пелагия проезжала мимо церкви, у дверей которой епископ Нонн проповедовал.Верующие отвернулись от грешницы, а святитель долго смотрел ей вслед. Епископ, пораженный внешней красотой женщины и провидя в ней духовное величие, долго молился в своей келье Господу о Пелагии.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>На следующий день Пелагия вошла в храм, когда святой Нонн поучал о будущем Суде и воздаянии. Проповедь так подействовала на женщину, что пораженная Божьим страхом и обливаясь слезами покаяния, она просила епископа крестить ее. Святитель, видя искреннее и полное раскаяние грешницы, крестил ее.Ночью новокрещенной явился Диавол и уговаривал ее вернуться к прежней жизни. Он исчез, как-только святая прочитала молитву и осенила себя крестным знамением.Преподобная, отнесла все свои драгоценности епископу, который велел раздать их бедным со словами: "Пусть будет умно расточено собранное худо".Затем надев власяницу, преподобная удалилась на Елеонскую гору в Иерусалиме, где под мужским именем Пелагий до самой смерти (457) жила в затворе и достигла великих духовных дарований.Святая деваПо церковному календарю 21 октября поминают святую Пелагию, жившую в Антиохии в III веке, во время правления Нумериана (283-284).Происходила дева из знатного рода. Она была наделена редкой красотой, которую превзойти старалась красотой души. Узнав, что Пелагия христианка, правитель города отправил отряд воинов взять пятнадцатилетнюю красавицу под стражу. Выйдя навстречу воинам, девушка попросила немного времени на сборы.Наслышанная о том, что грубые воины попытаются посягнуть на ее невинность, девушка слезно стала молиться и просить Господа, чтобы Он избавил ее от подобного позора.Господь, услышав молитву девы, дал уверение ее совести в том, что лучше добровольно умереть, чем позволить осквернить себя. И девушка, исполнившись уверенности, бросилась с высоты своего дома.Таисия ЕгипетскаяПо церковному календарю 21 октября поминают святую Таисию Египетскую.Родилась будущая святая в Египте в конце III века. Таисия, воспитанная матерью - женщиной дурного поведения, с юных лет стала вести развратную жизнь. Блудница своей редкой красотой прельщала юношей и мужей, увлекая на греховный путь и разоряя.Слух о блуднице дошел до Пафнутия Великого, сумевшего привести к покаянию многих грешников. Старец, одевшись в светские одежды, пришел к Таисии и попросил назначить ему свидание в таком укромном месте, где бы их не только люди не увидели, но и Сам Господь!Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Таисия была язычницей, однако элементарное представление о Боге имела. Поэтому, улыбнувшись, ответила старцу, что его просьбу исполнить невозможно, так как Бог видит все.Тогда преподобный представил женщине всю тяжесть ее грехов и то, какой страшный ответ она должна будет дать Богу за обольщенных ею людей. Грешницу потрясли слова старца и она, раскаявшись, решила изменить жизнь в корне.Женщина сожгла сокровища, нажитые грехом, на людской площади, всенародно осудив свой прежний образ жизни, и ушла монастырь, где три года провела в затворе, горько оплакивая совершенные грехи.Преподобная скончалась примерно в 340 году. Видение о том, что Господь простил грехи Таисии и удостоил ее Царства Небесного было монаху Павлу, прозванному Простой. А преподобный Пафнутий, узнав об этом очень обрадовался, что ему спасти удалось погибшую было душу.ИмениныПо церковному календарю 21 октября именины отмечают Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Татьяна, Таисия, Амвросий, Василий, Виктор, Варлаам, Владимир, Дмитрий, Иван, Исидор, Иона, Николай, Никодим, Павел, Петр, Пахом, Серафим и Трифон.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников