https://sputnik-georgia.ru/20231021/konferentsiya-po-onlayn-igram-i-stavkam-na-sport-proydet-v-tbilisi--283502641.html

Конференция по онлайн-играм и ставкам на спорт пройдет в Тбилиси

Конференция по онлайн-играм и ставкам на спорт пройдет в Тбилиси

В мероприятии примут участие более тысячи делегатов из разных стран 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Главная конференция по онлайн-играм и ставкам на спорт для стран Черного моря, Восточной Европы и региона Центральной Азии SBC Summit Tbilisi пройдет в Тбилиси 23-24 октября, сообщается на сайте мероприятия. Мероприятие пройдет в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace. Саммит организован совместно SBC и ведущей грузинской компанией SMH, которая объединяет в себе лучшее из мира спортивного медиа, менеджмента и iGaming. В конференции примет участие более тысячи делегатов из разных стран, соберутся эксперты высшего звена и отраслевые эксперты, которые поделятся своими ценными знаниями по различным темам, таким как iGaming, инновации и возможности новых рынков. На мероприятии выступят 40 спикеров, в том числе топ-менеджеры крупнейших компаний и спортсмены. У участников будет возможность углубить свои знания о возможностях аутсорсинга и переноса бизнеса в этот регион, а также приобрести навыки привлечения потенциальных клиентов и развития связей с ключевыми лицами, принимающими решения. Программа SBC Summit также будет включать выставочную зону, на которой будут представлены более 20 региональных и международных брендов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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