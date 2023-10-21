https://sputnik-georgia.ru/20231021/kvaratskheliya-zabil-dva-gola-v-matche-s-veronoy-283521819.html

Кварацхелия забил два гола в матче с "Вероной"

Кварацхелия забил два гола в матче с "Вероной"

Матч "Наполи" и "Вероны" закончился со счетом 3:1 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче с "Вероной", матч закончился со счетом 3:1. Хвича Кварацхелия уже забил три гола и отдал три результативные передачи в чемпионате Италии. За последние две недели, включая матчи сборной Грузии, Хвича сумел забить гол в трех матчах подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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