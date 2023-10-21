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Кварацхелия забил два гола в матче с "Вероной"
Кварацхелия забил два гола в матче с "Вероной"
Матч "Наполи" и "Вероны" закончился со счетом 3:1 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче с "Вероной", матч закончился со счетом 3:1. Хвича Кварацхелия уже забил три гола и отдал три результативные передачи в чемпионате Италии. За последние две недели, включая матчи сборной Грузии, Хвича сумел забить гол в трех матчах подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия забил два гола в матче с "Вероной"
21:00 21.10.2023 (обновлено: 23:03 21.10.2023)
Матч "Наполи" и "Вероны" закончился со счетом 3:1
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче с "Вероной", матч закончился со счетом 3:1.
Хвича Кварацхелия уже забил три гола и отдал три результативные передачи в чемпионате Италии.
За последние две недели, включая матчи сборной Грузии, Хвича сумел забить гол в трех матчах подряд.