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Машина скорой помощи загорелась на дороге в Западной Грузии
Машина скорой помощи загорелась на дороге в Западной Грузии
Возможно, возгорание произошло из-за неисправности двигателя 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T16:17+0400
2023-10-21T16:17+0400
2023-10-21T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Машина скорой помощи, в которой не было никого кроме водителя, загорелась на дороге Кутаиси-Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди". Предполагается, что причиной пожара стала неисправность двигателя. По словам очевидцев, в машине в тот момент находился только водитель. В результате никто не пострадал. Патрульная полиция и соответствующие службы мобилизованы на месте. Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, имерети
грузия, происшествия, новости, имерети
Машина скорой помощи загорелась на дороге в Западной Грузии
16:17 21.10.2023 (обновлено: 16:55 21.10.2023)
Возможно, возгорание произошло из-за неисправности двигателя
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Машина скорой помощи, в которой не было никого кроме водителя, загорелась на дороге Кутаиси-Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди".
Предполагается, что причиной пожара стала неисправность двигателя. По словам очевидцев, в машине в тот момент находился только водитель. В результате никто не пострадал. Патрульная полиция и соответствующие службы мобилизованы на месте.
Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" УК Грузии.