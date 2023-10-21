https://sputnik-georgia.ru/20231021/mashina-skoroy-pomoschi-zagorelas-na-doroge-v-zapadnoy-gruzii-283520008.html

Машина скорой помощи загорелась на дороге в Западной Грузии

Машина скорой помощи загорелась на дороге в Западной Грузии

Возможно, возгорание произошло из-за неисправности двигателя 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T16:17+0400

2023-10-21T16:17+0400

2023-10-21T16:55+0400

грузия

происшествия

новости

имерети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282551941_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_24c6cc0fa1835870d732e45427e75b12.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Машина скорой помощи, в которой не было никого кроме водителя, загорелась на дороге Кутаиси-Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Имеди". Предполагается, что причиной пожара стала неисправность двигателя. По словам очевидцев, в машине в тот момент находился только водитель. В результате никто не пострадал. Патрульная полиция и соответствующие службы мобилизованы на месте. Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, имерети