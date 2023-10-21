https://sputnik-georgia.ru/20231021/red-wings-zapuskaet-pryamye-reysy-iz-moskvy-v-batumi-s-3-noyabrya-283512436.html

Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Батуми с 3 ноября

Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Батуми с 3 ноября

Рейсы будут выполняться из московского аэропорта "Домодедово" 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings с 3 ноября запускает прямые рейсы по направлению Москва-Батуми в рамках зимнего расписания, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили РИА Новости в компании.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Кроме того, частота полетов по направлению Москва-Кутаиси возрастает с трех до пяти рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница и воскресенье). Вылет из "Домодедово" в 16:00 (понедельник, вторник, пятница), 04:50 (четверг), 17:00 (воскресенье). Обратные рейсы в 21:40, 10:30 и 22:40 соответственно (время местное).Ранее, с 9 октября, прямые полеты из Москвы в Батуми начала выполнять российская авиакомпания "Азимут".Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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